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Банк России рекомендовал установить пониженные комиссии за операции по счетам военнослужащих

11:57, 21.02.2023
Банк России рекомендовал установить пониженные комиссии за операции по счетам военнослужащих
Фото: wikipedia.org/NVO

Банк России рекомендовал снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих, сообщает пресс-служба регулятора.

Такую меру предлагается ввести, «чтобы военнослужащий мог в доступной для него форме или через представителя заявить о наличии оснований для сниженных комиссий», приводит RT текст рекомендации Банка России.

Рекомендации касаются комиссий за переводы со счета мобилизованного или другого участника спецоперации членам его семьи и комиссий за снятие наличных с их счетов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В ноябре 2022 года Банк России рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг отменить или снизить комиссию за обслуживание для инвесторов, призванных на службу по частичной мобилизации. Рекомендации касаются в том числе инвесторов, не сумевших в связи с мобилизацией вернуть деньги и активы, взятые у брокера.

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Маргарита Головатенко
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