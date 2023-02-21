Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом она не выходит из него, уточнил он.



По его словам, есть информация, что Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия. Он предупредил, что в таком случае и Москва проведет их в ответ.

Владимир Путин заявил, что Минобороны и «Росатом» должны подготовиться к проведению ядерных испытаний при необходимости. Первой Россия их проводить не намерена, обратил внимание он.

— Ни у кого не должно быть опасных иллюзий о том, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен, — заявил Владимир Путин.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина