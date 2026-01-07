В Татарстане из-за метели ограничили движение грузовиков и автобусов

С 17:00 до особого распоряжения проезд закрыт на некоторых участках трасс

Фото: Михаил Захаров

Госавтоинспекция Татарстана ввела временные ограничения на движение междугородних автобусов и грузовых транспортных средств на федеральных и региональных автодорогах республики. Об этом сообщила пресс-служба в своем телеграм-канале.

С 17:00 до особого распоряжения проезд закрыт на участках трасс Казань — Оренбург до Альметьевска, Казань — Ульяновск, а также на подъезде к Кирову и автодороге Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга». Особое внимание уделено крупнейшим логистическим артериям региона — магистралям М-7 «Волга» и недавно открытой скоростной трассе М-12 «Восток». Кроме того, движение ограничено на региональной дороге Алексеевск — Альметьевск.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По прогнозам Гидрометцентра, в регионе наблюдается сильный снег и метель, при которой видимость падает до 1000 метров и менее. На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица, что кратно повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов. Накануне ведомство предупреждало жителей о необходимости воздержаться от дальних поездок, прогнозируя пик непогоды в интервале с 12:00 до 22:00.



Рената Валеева