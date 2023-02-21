СМИ: Си Цзиньпин планирует встретиться с Владимиром Путиным

Китайский лидер Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, планирование предполагаемого визита находится на ранней стадии, даты пока не определены. Не исключено, что поездка может состояться в апреле или мае.

По информации собеседников издания, Пекин желает более активно играть свою роль в прекращении конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org

В конце прошлого года Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Москву весной 2023 года. По мнению главы государства, приезд китайского лидера стал бы главным событием года в двухсторонних отношениях стран. Также Путин отметил, что этот визит продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам.



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Айрат Назипов