Раис Татарстана вошел в состав правкомиссии по беспилотникам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов вошел в состав правительственной комиссии по вопросам развития авиационных беспилотных систем, такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Председателем комиссии назначен первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, а его заместителем — вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Также в составе: помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Владислав Даванков, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким, заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак и др.

Президент России Владимир Путин 9 февраля объявил о планах создать в стране национальный проект по беспилотникам. Он поручил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей. Правительство России постановило создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем 13 февраля.



Напомним, «Ростех» планирует производить беспилотники из отечественных комплектующих через год. На предприятии отметили, что для такого перехода в корпорации есть все необходимые ресурсы.

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Маргарита Головатенко