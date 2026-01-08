Попытка челнинца сэкономить на таможне обернулась долгом в 2 млн рублей

Мужчина ввез из‑за границы автомобиль марки Nissan и оформил машину как транспортное средство, используемое для международных перевозок

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане по требованию транспортного прокурора изъят автомобиль, незаконно ввезенный из‑за рубежа. Об этом сообщила пресс‑служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что в 2021 году житель Набережных Челнов ввез из‑за границы легковой автомобиль марки Nissan. Чтобы избежать уплаты таможенных платежей, владелец оформил машину как транспортное средство, используемое для международных перевозок. Однако впоследствии автомобиль эксплуатировался в личных целях: собственник свободно передвигался на нем по территории страны.

По требованию прокурора таможенные органы провели дополнительную проверку. В результате автовладельцу начислены таможенные платежи и пени — общая сумма превысила 2 млн рублей. Автомобиль задержан, его вернут собственнику только после полной оплаты задолженности. Если платежи не будут внесены добровольно, взыскание проведут в судебном порядке либо машину изымут в доход государства.



Рената Валеева