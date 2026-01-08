МИД: парижская декларация «коалиции желающих» ведет не к миру, а к эскалации

Российская армия будет рассматривать объекты иностранной инфраструктуры как законные цели для атаки

Фото: Татьяна Демина

Во вторник, 6 января, в Париже были подписаны два документа, касающихся поддержки Украины. Первый — совместная декларация «коалиции желающих», в которой страны‑участники закрепили договоренности о гарантиях безопасности для Украины и участии в механизме мониторинга прекращения огня. В документе зафиксированы ключевые принципы: участие в коалиции, поддержка Украины, вовлеченность в контроль перемирия под руководством США, а также возможность развертывания многонациональной миссии после прекращения огня.

Отдельно лидеры Украины, Франции и Великобритании — Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер — подписали трехстороннюю декларацию. В ней прописано, что Великобритания и Франция готовы после заключения мира направить войска на территорию Украины, создавать там «военные хабы», заниматься обучением ВСУ и строительством защищенных объектов.

На эти события отреагировал МИД России. В комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой подчеркивается, что подписанная в Париже декларация «крайне далека от мирного урегулирования». По ее словам, документ нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта.

скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

Стержневым элементом декларации, как отметила Захарова, стали планы по размещению на территории Украины многонациональных сил и созданию иностранных военных баз. В связи с этим МИД России предупредил: размещение на украинской территории воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция. Такая интервенция, по оценке ведомства, несет прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы.

В заявлении также указано, что российская армия будет рассматривать подобные объекты как законные цели для атаки.

Захарова напомнила, что завершение конфликта возможно после устранения его первопричин. Цели военной операции, по ее словам, будут достигнуты «либо политико‑дипломатическим путем, либо в рамках специальной военной операции».

Кроме того, в комментарии МИД РФ говорится, что новые милитаристские декларации «коалиции желающих» и киевского режима формируют «ось войны». Планы участников этой «оси», как уточнила Захарова, становятся все более опасными для Европы.

Рената Валеева