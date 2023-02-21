Из-за землетрясений в Турции погибли уже более 42 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число погибших во время землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 42 310. Об этом пишет RT.

Отмечается, что из зоны стихийных бедствий были эвакуированы свыше 448 тысяч граждан. В общей сложности в регионе работают 14 740 сотрудников поисково-спасательных служб.

Фото: commons.wikimedia.org

Накануне в провинции Хатай произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Это один из наиболее серьезно пострадавших регионов страны при разрушительных землетрясениях в начале февраля. В течение ночи в регион отправили 6 тысяч палаток для пострадавших.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сегодня сообщило, что шесть человек погибли в результате новых землетрясений.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов