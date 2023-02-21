Татарстанцев предупредили о метели и сильном ветре 22 февраля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане, в том числе и в Казани, в среду, 22 февраля, ожидается ухудшение погоды — метель и сильный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, при метели видимость местами может ухудшиться до 1—2 км. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода и умеренный юго-восточный ветер. Временами возможен снег. В течение дня температура воздуха составит от -4 до -9 градусов.



К концу недели в Татарстане ожидается ухудшение погоды — метели и сильный ветер. В дневное время потеплеет до -1 градуса.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина