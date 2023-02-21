В Татарстане за медпомощью из-за укусов животных в 2022 году обратились 9,6 тысячи жителей

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

В 2022 году в Татарстане за медицинской помощью по поводу повреждений, нанесенных животными, обратились 9,6 тысячи жителей республики, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.



Показатель обращаемости составил 258,97 на 100 тысяч населения, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 5,98% (10 221 случай, показатель — 275,45 на 100 тысяч населения).

Превышение показателя по республике отмечается в 27 муниципалитетах, то есть на 60% территории. Наиболее значительное превышение (в 1,5 раза и более) наблюдается в четырех районах: Верхнеуслонском (563,88), Высокогорском (399,83), Тетюшском (514,32), Тукаевском (438,56).

В 2022 году сохраняется высокий удельный вес повреждений, нанесенных людям животными без владельцев, — они составляют более половины от общего числа повреждений — 50,3%, тогда как в 2021 году это было 47,9%.

В Татарстане в 2022 году зарегистрировали семь лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных в шести муниципалитетах. Это на 15 случаев меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда было зарегистрировано 22 случая.

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Маргарита Головатенко