Сегодня в Татарстане ожидается до -5 градусов

Не исключен гололед

Фото: Реальное время

В Татарстане 9 января ожидается облачная погода с неблагоприятными метеорологическими явлениями. По данным синоптиков, в течение дня местами пройдут небольшие осадки — снег, мокрый снег и морось. Не исключен гололед.

В ночные и утренние часы в отдельных районах республики возможны слабая метель и туман, что может существенно снизить видимость на дорогах. Ветер будет дуть с юга и юго‑запада со скоростью 5–10 м/с, ночью и утром в некоторых местах ожидаются порывы до 14 м/с.

Температура воздуха днем составит от 0 до 5 градусов.

Рената Валеева