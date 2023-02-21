«Подготовить миллион специалистов — это стратегическая задача»

Президент России Владимир Путин предложил вернуться к базовой системе подготовки специалистов в вузах, синтезировав лучшее из опыта СССР и последних десятилетий. По словам главы государства, срок такого обучения составит от 4 до 6 лет. Вместе с этим он также обратил внимание, что переход на новую систему высшего образования необходимо сделать плавным. Российский лидер поручил «все продумать, проработать до мелочей».



— Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, — обратил внимание Владимир Путин.

Глава государства также пояснил, что узкие специалисты после базового обучения в вузе смогут продолжить обучение в магистратуре и ординатуре. Он отметил, что студенты, которые на сегодняшний день уже находятся в процессе обучения, смогут продолжить его по уже действующим программам и не должны потерять свои права.

Вместе с этим президент заявил, что задача России на ближайшие 5 лет — подготовить миллион специалистов рабочих профессий в средних профессиональных организациях. По его словам, на сегодняшний день страна нуждается в специалистах среднего звена для обеспечения ее безопасности и конкурентоспособности. Среди направлений, по которым требуется подготовить специалистов в колледжах и техникумах, Владимир Путин обозначил электронную промышленность, индустрию робототехники, машиностроение, металлургию, фармацевтику, сельское хозяйство и ОПК, строительство, транспорт. В списке также атомная и другие отрасли.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Заместитель председателя Общественной палаты Татарстана, ректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Асия Тимирясова прокомментировала «Реальному времени» предложения президента, отметив, что сегодня на сфере образования лежит большая ответственность. По ее словам, уже сегодня, начиная со школ, в данной сфере происходят большие совершенствования. Во многом они происходят за счет уже имеющихся программ:

— С чего начал Владимир Владимирович? С того, что надо повысить уровень исторических знаний. В принципе, эта работа уже была начата. В этом учебном году у нас во всех школах появились «Разговоры о важном», а со следующего года во всех вузах вводится обязательный для всех курс «Основы российской государственности» в размере 144 часов. Это правильно, потому что, не зная и не чувствуя истории своей страны, нельзя понимать ее величия. Еще отрадно, что в прошлом послании была заявлена широкомасштабная система модернизации и ремонта школ. Очень радует, что эта программа не будет свернута и все, что было запланировано в части строительства и капремонта, будет выполнено. В частности, Владимир Владимирович озвучивал, что 400 новых школ запланировано ввести только в 2023 году, — заявила Тимирясова.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Говоря о системе среднего профессионального образования, она рассказала, что сегодня в России ощущается серьезный кадровый голод. Зампредседателя Общественной палаты РТ отдельно отметила, что в Татарстане уже существует специальная система по подготовке кадров, которая успешно зарекомендовала себя:

— Переходя к системе среднего профессионального образования, меня очень порадовало то, что будет более широкий переход в расширения программ профессионалитета. Что такое профессионалитет? Это более короткие сроки обучения для отраслей, которые максимально нуждаются в кадрах. Это правильно, ведь мы сейчас как раз и наблюдаем кадровый голод в различных отраслях именно на специалистов с профессиональным образованием. Кстати, что касается учебно-производственных комплексов, то это очень хорошая идея, но здесь у Татарстана очень прекрасный опыт. Здесь мы эти комплексы уже давно внедряем в работу средних профессиональных образований. Это наши ресурсные центры — сейчас в системе СПО 47 таких центров. Они все оснащены по последнему слову техники. И конечно же, глобальная задача, о которой сказал президент, это подготовить миллион специалистов для различных сфер. В первую очередь это конечно ИТ-специалисты, машиностроения, сельского хозяйства. Я думаю, это вполне выполнимо, ведь мы видим, что сейчас есть большой интерес к системе СПО. Если она будет поддерживаться и если будут рабочие места, то подготовить миллион специалистов — это стратегическая задача, которая нам по силам, — объяснила она.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Тимирясова также отметила важность возвращения к традиционной системе обучения, объяснив ее необходимость нехваткой учебных часов для отдельных специальностей.

— Что касается высшего образования, то тут очень радует, что президент сказал о поддержке фундаментальной науки. Ведь мы понимаем, что фундаментальная наука не дает быстрых результатов, но она дает качественные научные прорывы. Поэтому очень важна поддержка науки, и в этом же ключе важна поддержка молодых ученых. Да, программа есть, но ее надо расширить. Это даст, на мой взгляд, хороший приток молодых людей в сферу науки. К сожалению, мы видим, что сейчас наука не молодеет и средний возраст ученых не понижается, а, наоборот, повышается. Еще очень важно, на мой взгляд, то, что он обозначил переход к нашей традиционной системе образования, которая у нас и была. Абсолютно правильно. Взять все лучшее, что у нас было, и добавить к этому современные наработки. Возвращение к системе от четырех до шести лет обучения — это правильно. Мы видим, что во многих профессиях и направлениях четырех лет недостаточно. Будет возможность выстраивать образовательную программу для подготовки профессионала, который после окончания учебы не будет постоянно доучиваться из-за того, что ему не хватило каких-то знаний в вузе, — заключила эксперт.

О чем еще Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию и что говорят эксперты — читайте в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин