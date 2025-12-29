Эмоции Рейнольдса, удаление Вергуна и анонс нового игрока: УНИКС завершил год победой

Спойлер: короткий ростер не стал помехой, но Перасович сообщил об усилении

Фото: Динар Фатыхов

Казанские баскетболисты завершили год победой над «Уралмашем» со счетом 100:91, порадовав своих фанатов. Впрочем, эта победа далась нелегко: казанцы провалили три четверти матча. Главный тренер Велимир Перасович, отметив не лучшую игру Джалена Рейнольдса, похвалил остальных игроков и сообщил о решении проблемы с коротким составом — клуб подписал нового игрока. Подробнее о выездном противостоянии с уральцами — в материале «Реального времени».

УНИКС подписал нового игрока, заполнив последний слот на легионера. Его ждали на плей-офф

После изнурительного матча УНИКСа против московского МБА-МАИ к казанской команде приковано особое внимание. Несмотря на победы над середняками лиги, прежняя уверенность в их игре угасает. Дело не в мастерстве баскетболистов — с этим все в порядке. Проблема кроется в кадровом дефиците: к середине сезона УНИКС теряет игроков из-за травм. Против москвичей «бело-зеленые» вышли без пяти спортсменов, и «Уралмаш» вполне мог бы этим воспользоваться.

Однако, к сожалению главного тренера «Уралмаша» Ростислава Вергуна, Андрей Лопатин и Михаил Беленицкий успели восстановиться и вернулись на площадку. Они принесли команде 13 очков и 11 подборов на двоих. Михаил, может, отыграл бы и еще, но получил пять фолов в четвертой четверти и отправился на скамейку.

Решением проблемы травмированных игроков для УНИКСа могло стать новое подписание. Команда до сих пор имела свободный слот для легионера, который в идеале приберегали для плей-офф. Однако Велимир Перасович сообщил, что клуб — вслед за недавно пришедшим Алексеем Шведом — уже подписал нового иностранного игрока. Тренер, впрочем, не стал раскрывать всех деталей, попросив дождаться официальной информации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На данный момент казанцы по-прежнему не могут рассчитывать на Пэриса Ли и Си Джей Брайса, причем последний уже выбыл до конца сезона. Также в матче с «Уралмашем» отсутствовал воспитанник УНИКСа Роман Илюк, чье участие могло бы обеспечить дополнительную ротацию на последних минутах.

«Дишон Пьер показал, как надо бороться на подборе, как надо использовать свое сильное тело»

Спасением для казанцев в игре против «Уралмаша» стала первая четверть, которую они завершили с отрывом 17:31. Помощник главного тренера уральцев Сергей Васильев подчеркнул, что УНИКС сразу же начал «очень жестко, активно и с прессингом». Эту агрессию обеспечили Андрей Лопатин, Маркус Бингэм и Дишон Пьер, чьи передачи дважды подряд привели к попаданиям. «Уралмаш», судя по всему, не сумел собраться на последнюю игру года, и Ростислав Вергун прервал матч тайм-аутом, требуя от подопечных большего пространства в атаке. Действительно, под кольцом его было мало — мощный заслон из центрового Джалена Рейнольдса, а также Бингэма и Дмитрия Кулагина эффективно блокировал попытки соперника набрать очки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В дальнейшем казанцы сбавили темп и стали играть наравне с соперниками, позволяя им постепенно сокращать отставание. Вторая четверть завершилась победой «Уралмаша» со счетом 27:25, и ни одну из последующих четвертей УНИКС уже не выиграл.

Концовка первой половины сложилась в пользу хозяев паркета, сумевших наладить игру в нападении. Любопытно, что Октавиус Эллис, слишком рьяно противостоявший защите УНИКСа, заработал свой третий фол в этой четверти, атакуя Джалена Рейнольдса. Финальные минуты за хозяев вытащили легионеры Джавонте Дуглас, Тайрелл Нельсон и Айзея Риз, а также российский игрок Игорь Новиков. Можно предположить, что это произошло из-за усталости лидеров казанцев, которые играли почти без отдыха. Однако помощник Васильев это опроверг:

— В матче с МБА-МАИ у них не играли Беленицкий и Лопатин, а сегодня они были. Они были свеженькие. Дишон Пьер показал, как надо бороться на подборе, как надо использовать свое сильное тело.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уральцы наладили движение мяча в нападении, сделав 24 передачи против 16 у УНИКСа

Третья четверть ознаменовалась снижением результативности, но преимущество в ней снова было на стороне уральцев — 19:17. Здесь же обострилась и игра Джалена Рейнольдса, который допустил неспортивный фол, толкнув предплечьем Ивана Пынько. «Уралмашу» удалось выставить американца не с лучшей стороны в защите, что подтвердил и Перасович после матча, назвав игру Рейнольдса «неудачной», несмотря на 14 набранных им очков. К концу третьей четверти УНИКС исчерпал лимит командных фолов, а «Уралмаш» сократил отставание до 11 очков. После тайм-аута точный трехочковый Тимофея Герасимова сократил разрыв до минус 9.

В заключительной десятиминутке «Уралмаш» совершил отличный камбэк, полностью найдя свою игру. Айзея Риз объяснил это тем, что уральцы наладили движение мяча в нападении, сделав 24 передачи против 16 у УНИКСа. По его словам, «если мы будем продолжать так же двигать мяч в нападении и минимизировать наши ошибки в защите, то можем рассчитывать на положительный результат в дальнейшем».

Однако ключевой рывок хозяев был остановлен Дишоном Пьером, который обновил свой личный рекорд по коэффициенту полезности в турнире. Форвард продемонстрировал выдающуюся игру, набрав 20 очков, 13 подборов и 5 передач, что суммарно дало 32 балла эффективности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За три минуты до финальной сирены в условиях нарастающего напряжения, хотя игра и не перешла в клатчевую стадию, Ростислав Вергун не смог сдержать эмоций и вступил в перепалку с судьями. Это привело к получению второго технического фола и удалению главного тренера с паркета.

В заключительной четверти «Уралмаш» продолжал диктовать свои условия, сократив отставание до 4 очков. Но уверенная игра лидеров казанцев позволила им удержать преимущество и остановить камбэк хозяев. Гости восстановили комфортную разницу в счете и уверенно довели матч до победы, в шестой раз в сезоне пробив отметку в 100 набранных очков благодаря двум точным штрафным Дмитрия Кулагина.

Статистика встречи:

«Уралмаш» — УНИКС — 91:100 (17:31, 27:25, 19:17, 28:27).

Лидеры казанцев: Бингэм (21 + 10 подборов), Пьер (20 + 13 подборов + 5 передач), Кулагин (15), Рейнольдс (14), Швед (12).

Лидеры «заводчан»: Нельсон (22), Герасимов (20), Риз (15 + 7 передач), Далтон (11 + 5 подборов).

Следующая игра казанцев состоится также на выезде против «Локомотива-Кубани» 4 января. Матч начнется в 16:30 мск. На домашний паркет УНИКС вернется 18 января, сыграв против МБА-МАИ.