Спад рассрочек, рост ипотеки и конкуренции: как застройщики проводили 2025-й

Итоги года на рынке недвижимости и прогноз на новый строительный сезон

Фото: Реальное время

Очередную проверку на прочность пережил российский рынок недвижимости в 2025 году. Сложности начались еще весной, когда в условиях охлаждения спроса застройщики стремились удержать цены и переносили запуск новых проектов. К лету отрасль достигла уже двукратного падения выдачи ипотек, а часть девелоперов допустила просрочку по кредитам. Осенью после снижения ключевой ставки началось небольшое оживление по сделкам, и только под конец года случился ажиотаж на фоне грядущего ужесточения условий семейной ипотеки. В отрасли считают: рынок восстанавливается и полностью адаптируется в наступившем году. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Ипотечный спад и прирост рассрочки

Около 4 трлн рублей составит прогнозируемый объем выдачи ипотек в России по итогам 2025 года, количество жилищных кредитов — на уровне 0,9 млн, или на 20% меньше, чем в 2024-м. Впрочем, наряду с ипотекой одним из главных драйверов продаж на рынке первичной недвижимости в минувшем году была рассрочка от застройщиков. Таких сделок уже по итогам девяти месяцев было на 1,4 трлн рублей, что сильно обеспокоило Центробанк.



Регулятор готовит предложения, как стандартизировать услугу и снизить риски, как для девелоперов, так и для покупателей жилья. Банк России предлагает запретить застройщикам получать деньги до перехода к покупателю права собственности на жилье и настаивает на заключении трехсторонних договоров рассрочки, с участием банков.

Банк России предлагает запретить застройщикам получать деньги до перехода к покупателю права собственности на жилье. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Часть застройщиков считает эти меры избыточными и даже вредными для рынка, другие эксперты полагают, что это приведет к неминуемому удорожанию услуги. Количество сделок с рассрочками за год сократилось, тем не менее на них все еще приходится около 40% продаж по проектам, которые будут сданы в 2026 году и позже и где распродано менее половины квартир.

Задолженность россиян по ипотеке за год выросла почти на 700 млрд и достигла рекордных 19,9 трлн рублей (+3,5%). Это исторический максимум, о котором отчитывался Центробанк. После снижения ставок во втором полугодии населению стали одобрять вдвое больше кредитов на покупку жилья. Татарстанцы за год купили недвижимость в ипотеку на 683 млрд рублей, что на 33 млрд больше, чем годом ранее (+5%). Между тем просроченные ипотечные долги как в целом по стране, так и по республике кратно увеличились. По России удвоились с 83 млрд до 179 млрд, а у татарстанцев даже утроились — с 1,9 млрд до 5,7 млрд рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Запуск новых проектов — на паузу

Год начался на минорной ноте, когда у строителей из-за спада продаж в отсутствие массовых льготных госпрограмм стал иссякать запас прочности. Резкое подорожание строительных материалов и стоимости проектного финансирования подкосило игроков рынка. Многие застройщики заняли выжидательную позицию, отложив старт новых проектов.

К ноябрю объем запусков новых проектов в стране сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 33,1 млн кв. м, согласно данным аналитического центра ДОМ.РФ. В большинстве российских регионов из топ-10 по крупнейшим объемам строительства показатель упал, исключением стали только четыре субъекта. Так, к примеру, в Татарстане девелоперы вывели на рынок 0,94 млн кв. м жилья, или на 12% меньше, чем годом ранее.

В Татарстане девелоперы вывели на рынок 0,94 млн кв.м жилья, или на 12% меньше, чем годом ранее. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На жилищных объемах сказывается рост себестоимости строительства, за последние пять лет она выросла на 91%. В течение 2025 года прирост тоже был существенным. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), себестоимость строительства в новостройках Казани выросла с 79 тыс. руб./кв. м в начале года до 84 тыс. руб./кв. м под конец года (+6%). По величине показателя Татарстан наряду с обеими столицами и Крымом входит в топ-5 по России, опережая Московскую, Ленинградскую области и почти все субъекты страны за исключением северных регионов.

— Возведение жилищных комплексов теперь обходится очень дорого. Поэтому стоит ожидать, что в следующем году темпы строительства в республике будут снижены до налаживания ситуации на рынке, — предупреждали казанские застройщики.

Реальное время / realnoevremya.ru

Доля строительного комплекса республики в валовом региональным продукте в 2025 году оценивается в 7,3%, а прогноз годового объема работ — почти 959 млрд рублей. Однако, как сообщил в декабре министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, эта цифра, скорее всего, еще вырастет и республика перешагнет планку в триллион рублей. По сравнению с прошлым годом прирост составил примерно 50 млрд.

Количество занятых в строительном комплексе выросло до 86,6 тысячи человек (+0,7%), а среднемесячная зарплата — до 78,2 тысячи рублей (+25,2%). На 11 ноября в республике ввели 3,334 млн кв. м, а за весь год — превысили 3,5 млн.

За год реализовали программы модернизации инженерной инфраструктуры на 12,67 млрд рублей — федеральные на 4,15 млрд и республиканские на 8,53 млрд. Отремонтировали 409 км инженерных сетей, построили 25 водонапорных башен, два очистных сооружения, 15 КНС и семь котельных. Среди значимых объектов — завершение строительства сетей водоснабжения поселка Куюки, а также четырех котельных в поселке Джалиль, завершение реконструкции сетей водоснабжения Нурлата.

В планах сдать 3 864 объекта на 147,92 млрд рублей. Основной объем работ по ним завершен за три недели до нового года. Если в 2025 году в Татарстане реализовали 48 республиканских программ, то в 2026-м к ним добавятся еще две.



Реальное время / realnoevremya.ru

Стройматериалы подорожали, но в Татарстане их цены заморозили

Возможно, строительство подорожало бы еще больше, но в отрасли приняли превентивные меры. В феврале, как выяснило тогда «Реальное время», в Татарстане договорились о заморозке цен на ключевые строительные материалы. Крупнейшие производители цемента, щебня и других нерудных материалов в республике выразили свое согласие. В дальнейшем вопрос был проработан с производителями металла, бетона и кабельной продукции.

— В мой адрес поступили письма о том, что все крупные компании, которые производят цемент, занимаются нерудными материалами, щебнем, к примеру, готовы поднять годовой объем республики и зафиксировать цену на целый год — заморозить цену, — рассказывал изданию депутат Госдумы, член думского комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон. — Там еще есть вопрос с железной дорогой. Самое главное, чтобы она нас не подвела и все эти поставки прошли вовремя, чтобы ежемесячные объемы, которые все заявят, до всех дошли.

Осторожность застройщиков и снижение объемов коммерческого строительства сократили спрос на стройматериалы. Сейчас рынок их производства поддерживают в основном инфраструктурные и государственные стройки. Потребление цемента и железобетонных изделий снизилось в среднем на 8–10%, в ряде регионов — на 12%. Тем не менее стройматериалы продолжают дорожать, хотя и не так стремительно, как в 2024-м. Цены на эту продукцию за три квартала 2025 года выросли в среднем на 2,4% против 6,7% годом ранее, следует из статистики Росстата.

Осторожность застройщиков и снижение объемов коммерческого строительства сократили спрос на стройматериалы. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Множество сдерживающих факторов не помешали девелоперам заложить в январе — мае в Казани новостроеек на 80 млрд рублей. Это более двух десятков проектов коммерческого жилья общей площадью 565 тысяч квадратных метров. Самые крупные жилые комплексы запустили федералы: ПИК, «Самолет», «Комос», «Эталон». Местные игроки взялись за ранее анонсированные объекты, хотя по некоторым сдвинули старт на год и позже.

Как льготная ипотека изменилась за год

Весной девелоперы рассчитывали на расширение семейной ипотеки. Раис Татарстана предлагал увеличить возрастной порог по программе — включить в нее семьи с детьми до 14 лет включительно. Это позволило бы охватить более широкую социальную группу — не только молодых родителей, но и семьи с детьми школьного возраста. Второе предложение касалось расширения программы для семей участников СВО.

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Рустама Минниханова, поручив правительству и комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни» подготовить необходимые предложения. Если бы идею внедрили, потенциально на льготный кредит по программе в Татарстане могли бы претендовать 262 тысячи семей, что заметно всколыхнуло бы рынок недвижимости. Однако в июне стало известно, что принятие решения временно отложили. Причиной отсрочки, по словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, стала высокая ключевая ставка, которая привела бы к значительным бюджетным расходам на компенсацию процентных ставок по ипотечным кредитам. Вернуться к вопросу обещали позднее.

Весной девелоперы рассчитывали на расширение семейной ипотеки. Раис Татарстана предлагал включить в программу семьи с детьми до 14 лет. Мария Зверева / realnoevremya.ru

С апреля по семейной ипотеке внедрили другое важное новшество — программу расширили на вторичный рынок. Получить ее могут не все, а только определенные категории:

семьи с ребенком до 7 лет, если квартира на вторичке находится в населенном пункте, где строят не больше 2 новостроек в год;

семьи с ребенком-инвалидом в любом регионе с низким объемом строительства.

Серьезные изменения произошли и в сельской ипотеке — теперь она доступна только аграриям и участникам СВО. Для сохранения низкой ставки по кредиту заемщику придется трудиться в аграрном комплексе или сельской социальной сфере не менее 5 лет. В апреле банки временно прекращали выдачу займов по программе и только спустя полгода в Татарстане начали выдавать ипотеку под 3% жителям села и участникам СВО.

Как итог, льготная ипотека в 2025 году стала точечной поддержкой граждан, а именно — семей с дошкольниками и детьми-инвалидами или аграриев и участников СВО. Таким образом ипотечные госпрограммы в России перестали быть универсальным решением квартирного вопроса.

«Если ставка продолжит снижаться, можно ожидать роста спроса и цен»

Оборот строительной отрасли Татарстана к концу года может достичь 959 млрд рублей (+0,2%), считают в Минстрое РТ. Ввод жилья в республике планируется на уровне 3,3 млн кв. м, из которых 1,4 млн — это индивидуальное жилищное строительство, 1,6 млн — многоквартирные дома, 162 тыс. кв. м — соципотека. По жилищному строительству регион по-прежнему лидирует в Поволжье и занимает 4-е место по России.

Ввод жилья в республике по итогам года планируется на уровне 3,3 млн кв. м. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем не менее татарстанский первичный рынок недвижимости тоже испытывает сложности, отмечал еще летом министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин: «По рынку на сегодня ситуация, конечно, намного хуже, чем в прошлом году. Мы имеем снижение по выданным ипотечным кредитам порядка 59%». По его словам, регулярно проходят встречи с девелоперами и пока опасных объектов не наблюдается. «Но уже есть просрочки по кредитам у застройщиков, мы эту ситуацию мониторим, вместе работаем с банками», — объяснял глава Минстроя РТ.

В Татарстане, как он отмечал, на тот момент было выдано 578 разрешений на строительство 5,4 млн кв. м жилья. По сравнению с прошлым годом градостроительный потенциал вырос на 20%.

В Татарстане выдано 578 разрешений на строительство 5,4 млн кв. м жилья, заявлял глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. предоставлено пресс-службой Минстроя РТ

Объем ввода жилья в России по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 105 млн кв. м жилья. Годом ранее было около 107,8 млн «квадратов», так что снижение может составить примерно 3%. «В этом году видим не менее 105 миллионов квадратных метров, то есть мы еще этот год на старых заделах проедем», — заявлял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. При этом дальше, по его словам, ситуация становится тревожнее, так как разрешений на строительство в течение года выдали на 22% меньше и четверть из них не реализуется. Без серьезных мер поддержки рынок недвижимости «точно будет стагнировать», предупредил замглавы правительства.

— В 2025 году рынок новостроек восстанавливался после отмены льготной ипотеки в 2024 году. Основными тенденциями стали рост доли ипотек и снижение рассрочек, усиление конкуренции между девелоперами в сфере финансовых программ. Однако уже можно говорить о результатах первых 10 месяцев 2025 года. За это время количество сделок с квартирами по ДДУ в Татарстане выросло более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщила коммерческий директор ГК «Новастрой» Антонина Дарчинова.

Как отметила спикер, средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась с 183 до 208 тысяч рублей. При этом в 2026 году на рынке ожидается умеренный рост. «Главным фактором останется ключевая ставка, наличие или отсутствие ипотечных программ с господдержкой. Но если ключевая ставка продолжит снижаться, то уже во второй половине 2026-го можно ожидать рост спроса и значительный рост цен на недвижимость», — прогнозирует собеседница издания.

Стоимость денег и для девелоперов, и для покупателей оставалась высокой

Как отметил генеральный директор СМУ-88 Наиль Галеев, в целом в 2025 году рынок сохраняет тенденцию к охлаждению по спросу и ипотеке: «Тут стоит учитывать, что с введением льготных ипотечных программ мы работали в условиях бума спроса на новостройки. В отдельные годы мы ставили рекорды продаж, и это стало восприниматься как новая норма». Поэтому после отмены массовой льготной ипотеки и сужения доступности целевых программ с господдержкой рынок остро почувствовал все эффекты от высокого уровня процентных ставок, пояснил он.

— Ключевой тенденцией, пожалуй, стало очередное изменение структуры продаж и дробление проектов на мелкие этапы из-за высокой ключевой ставки ЦБ. В первой половине года доля ипотечных сделок по нашим проектам упала с 70% до 15-20%, а механизм рассрочки и наличные расчеты стали основными инструментами покупки жилья. Тут мы ориентировались на прогнозы ЦБ, которые в конце 2024 года обещали снижение инфляции до 4% в 2026 году, а значит, и смягчение денежно-кредитной политики. Для нас, застройщиков, и для покупателей это означало, что в наступающем году «ключ» может снизиться до приемлемых 10-12%. Если не вдаваться в подробности, то наступил бы период, когда ипотека стала доступной для более широкой аудитории, и рынок начал бы стабилизироваться. А рассрочки — способ продержаться до этого момента, — указал Наиль Галеев.

«Но уже в первом квартале года ЦБ объявил, что траектория ключевой ставки на 2025 и 2026 годы была повышена, то есть стоимость денег и для девелоперов, и для покупателей останется высокой. Это потребовало пересмотра стратегии в ключе обновленного прогноза. Поэтому мы изменили подход к продажам и стимулируем сделки с ипотечными программами — на круг это получается выгоднее рассрочки. Сейчас в целом острого перекоса нет, баланс в среднем на уровне 60 на 40 в пользу рассрочек, хотя по каждому проекту ситуация своя», пояснил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Казани ситуация в целом аналогичная общим российским тенденциям — рынок сжимается, падение по итогам года можно оценить примерно в 20%, считает спикер. В сентябре сезонное оживление рынка совпало со снижением ключевой ставки. Депозиты потеряли высокую доходность и начали конвертироваться в квадратные метры — это особо заметно по проектам высокой ценовой категории.

— Цены продолжают расти, это парадоксально для большинства, но в текущих реалиях они отражают ситуацию с себестоимостью строительства. Немаловажно, что ценовая политика прописана в договоре с банками на проектное финансирование, — добавил застройщик.

По его мнению, результаты этого года по отдельным параметрам будут отличаться от прошлогодних: «Думаю, объемы ввода по итогам года будут сравнимы с прошлогодними результатами, а вот объем текущего строительства многоквартирных домов снижается — стало меньше новых проектов. И это обязательно аукнется в будущем, когда спрос восстановится и столкнется с дефицитом предложения. Последует новый виток роста цен, это уже неизбежно. В Казани всегда был довольно дефицитный рынок новостроек — мы продаем гораздо быстрее, чем строим. Плюс наш рынок формируется не только местными покупателями — Казань давно стала точкой притяжения для всей России. Год от года, благодаря работе Рустама Нургалиевича Минниханова и Ильсура Раисовича Метшина, наш город подтверждает статус одного из самых комфортных, благоустроенных и инвестиционно привлекательных в стране».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По мнению собеседника издания, если ЦБ продолжит смягчение кредитно-денежной политики и ставки упадут хотя бы до 13–14%, возможно более заметное восстановление спроса. Это и запустит новые проекты и поддержит рынок в целом — не только первичный, но и «вторичку», полагает Наиль Галеев. «Очевидно, что продажа старой квартиры — это почти всегда твоя первоначалка при покупке новой. Без явного смягчения ставок в 2026 году рынок рискует войти в затяжную стагнацию», — заключил он.

«Нас ожидает неоднозначный год»

По мнению коммерческого директора «Суварстроит» Марселя Абдулхаева, рынок жилья в 2025 году явно разделился на два этапа: «На первом этапе мы наблюдали затишье. Высокая ключевая ставка, обязательные банковские комиссии, которые привели к удорожанию квартир для покупателя, а также вводились ограничения по первоначальному взносу для льготных программ — все это существенно охладило спрос. Но во втором полугодии рынок оживился благодаря действиям самих застройщиков. Например, мы ввели несколько новых акций — это и скидка на каждый квадратный метр, и субсидирование первоначального взноса, и прочее». Кроме того, по его словам, к увеличению количества сделок привели также новости о предстоящем ужесточении условий семейной ипотеки. В самой компании рост сделок во втором полугодии по сравнению с первым составил 54%.

— Если сравнивать с прошлым годом, то 2024-й и 2025-й достаточно схожи. Оба года были непростые из-за высокой ключевой ставки. В 2024-м активный спрос был в первом полугодии, так как все торопились купить, пока не отменили льготную ипотеку, а во второй половине года наступило затишье. В 2025-м все стало с точностью до наоборот. В 2026-м нас ожидает неоднозначный год. Думаю, что после всплеска продаж в конце этого года — январе следующего с февраля нас снова ожидает работа в новых условиях льготной семейной ипотеки. Застройщики еще сильнее ожидают снижения ключевой ставки, чтобы ипотека стала доступнее для большинства, — отметил спикер.

Вывод, по мнению эксперта, следующий: рынок стал очень чутко реагировать на новости, и задача застройщиков — успевать за этой скоростью. Выиграют те, кто сможет предложить самые выгодные условия для покупателей, механизмы их поддержки, а также создать альтернативные инструменты продаж для поддержания необходимых темпов заключения сделок. К хорошим результатам может привести снижение ключевой ставки. «Думаю, новая тенденция на следующий год — квартиры в новостройках с готовым ремонтом, а также увеличение средней площади квартир в реализации, так как из-за изменений в правилах семейной ипотеки спрос будет смещаться в сторону улучшения жилищных условий, то есть покупки более просторных квартир», — полагает Марсель Абдулхаев.

«Пока не изменят условия по «семейке» продажи будут неплохими»

— Лично я бы сравнила уходящий год с катанием на американских горках. Начали мы в очень низкой точке, продажи шли очень плохо, планы выполнялись на уровне 40-50 процентов. Но постепенно, ближе к концу весны — началу лета, ситуация начала выравниваться, продажи росли. Безусловно, выполнить план получится вряд ли, но пока, с учетом высокой ключевой ставки и отсутствием массовых льготных ипотечных программ, показатели радуют, — отметила коммерческий директор компании «Унистрой» Гэльнур Валеева.

По ее словам, застройщики понимают, что нынешний спрос в том числе стимулируют и слухи об ужесточении правил выдачи семейной ипотеки: «Говорят, что ставка будет зависеть от количества детей, что нельзя будет брать ипотеку двум супругам одновременно, что льготу можно будет получить только по месту жительства семьи… Слухов много, и на этом фоне люди начали быстрее принимать решение о покупке жилья». Поэтому рынок был как никогда не стабилен, очень быстро реагировал на любые законодательные инициативы и, конечно, жил и живет надеждами на лучшее, добавила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причем в этом году обошлось без серьезных потрясений. «В прошлом году, когда отменили ипотеку с господдержкой, вот эта была пропасть, так пропасть. Из нее, как я уже говорила ранее, мы только сейчас начали выкарабкиваться. Но рост будет ровно до того момента, пока не внесут новые ограничения в условия семейной ипотеки. Как только это случится, опять полетим вниз. Конечно, глубина падения в этот раз будет несопоставима по масштабам с прошлогодним «отрицательным полетом». Но легко не будет — это точно».

В целом, по мнению Гэльнур Валеевой, нынешний и прошлый год сравнивать трудно. «В 2024-м первое полугодие на фоне грядущей отмены льготной ипотеки било рекорды продаж. Второе — было очень плохим. И это вот «очень плохо» продолжалось до начала лета 2025 года. Сейчас дела идут лучше, но квартир продано меньше, чем в прошлом году. При этом в денежном выражении цифры сопоставимы. Но это не за счет продаж, а за счет роста цен».

— Мы всегда смотрим в будущее с оптимизмом. Думаю, что, пока не изменят условия по «семейке», продажи будут неплохими. Потом нас ждет очередная яма, из которой будем выбираться минимум два-три месяца. Но… Если ключевая ставка ЦБ будет снижаться, то люди будут охотнее покупать жилье. В том числе и потому, что ставка по депозитам будет падать, и недвижимость вновь станет более привлекательной как консервативный, надежный и неподверженный резким колебаниям с точки зрения стоимости актив, — убеждена спикер.

Остальное, по ее мнению, будет зависеть исключительно от внешних обстоятельств и политических решений: «Если нас не ждут новые экономические потрясения, если ставка ЦБ вновь не скакнет, если не отменят оставшиеся госпрограммы поддержки, то 2026 год будет точно лучше 2025-го. Да, в этой формуле слишком много «если», но такова реальность».

Казанцы скупали квартиры меньшей площадью

— Независимо от того, как развивается ситуация на рынке недвижимости, стоимость квартир продолжает расти. Однако рост заметно ниже, чем в прошлые годы, при этом средневзвешенная площадь реализованных квартир уменьшается, так, средняя площадь проданных квартир в январе этого года составляла — 49,29 кв. м (в январе 2024 года — 52,64 кв. м), а в октябре — 43,9 кв. м, тенденция очевидна. Снижение площади приобретаемых квартир обусловлено не уменьшением проектируемых площадей, а вынужденным выбором покупателей в пользу объектов меньшей площади из-за сложной ситуации на рынке недвижимости, включая высокий первоначальный взнос и повышенную ключевую ставку, влияющую на размер ежемесячных платежей, — пояснил гендиректор ГК «ЖИК города Казани» Эмиль Хуснутдинов.

Отдельно спикер остановился на основных потрясениях казанского рынка новостроек за последние два года. Например, июль 2024 года, когда была отменена льготная ипотека (8%). «Рынок моментально отреагировал, получив сокращение сделок почти в 2 раза в августе — сентябре (до 564 сделок в месяц). Зимой рынок немного вернул свои показатели, дойдя до 882 проданных квартир (декабрь). При этом стоит отметить, что цена с января 2024 года (206 000 рублей за квадрат) увеличилась к декабрю 2024 года до 250 000 рублей, то есть стоимость продолжала расти», — указал он.

В 2025 году застройщики, по его словам, были уже более адаптированы к новым условиям и без внешних триггеров все было довольно стабильно (до июня 2025 года). В среднем ежемесячно регистрировалось порядка 700 сделок. С июля 2025-го снова произошел разгон на теме изменения семейной ипотеки и рынок снова пошел вверх.

— В октябре было зарегистрировано рекордное количество сделок, более 1 000 штук. Средняя стоимость кадратного метра при этом отреагировала не так сильно, увеличившись лишь на 2 000 рублей и осталась на уровне 2024 года (251 000 рублей за кв. м). Следует отметить, что ситуация варьируется в зависимости от класса жилья. Бизнес-класс демонстрирует большую устойчивость к отклонениям и более стабильную реакцию на изменения рынка по сравнению с сегментами комфорт— и эконом-класса, — отметил Эмиль Хуснутдинов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2024 году было реализовано 8 993 квартиры, или же 444,1 тыс. кв. м. В 2025 году на октябрь реализовано 7 485 квартир, или же 337,4 тыс. кв. м, а учитывая запас в 2 месяца, показатели могут быть на уровне прошлого года, указал депутат Госсовета РТ. В декабре 2024 года строящейся жилой недвижимости было 1 905,4 тыс. кв. м, а на октябрь 2025 года — 2 119,1. «Эти цифры говорят о том, что застройщики выводят новые объекты, несмотря на все трудности, и не сбавляют обороты», — пояснил он.

Прогнозируя ситуацию, девелопер указал, что ключевая ставка ЦБ стартует в 2026 году с 16–16,5%, к концу года — 13–14% (опираясь на прогноз ЦБ и ВТБ). Рыночная ипотека опустится до 15—13,5% к зиме 2026/27 года. Спрос, по его мнению, составит +15-20% к уровню 2025 года при условии лояльной политики ЦБ и сохранении семейной ипотеки на доступных условиях, в ином же случае рынок может откатиться на 20%, в частности за счет поднятия ставки до 12% на ипотеку и медленного снижения «ключа».

«Надеемся на появление новых категорий и льготных программ»

— Первая тенденция, которую хотелось бы отметить в уходящем году, — это начало снижения ключевой ставки. Следующее — это ужесточение требований к ипотечным сделкам. И третье, это замедление темпов запуска новых проектов, что вызвано экономическими факторами, такими как высокая стоимость проектного финансирования (кредитов для застройщиков) и неопределенность рынка, что побуждает девелоперов переносить старт строек на более благоприятный период, например на следующий год, когда ожидается снижение ключевой ставки ЦБ, — сообщила директор по девелопменту ООО «Грань» Ольга Волчкова.

Собеседница издания также обратила внимание на существующий тренд на рынке недвижимости — это внешний вид и наполнение продукта. По ее словам, с каждым годом клиенты становятся все более требовательными и не хотят покупать просто стены и перегородки: «Они хотят видеть общее концептуальное решение благоустройства в жилых комплексах, наличие социальных объектов, а также развитую транспортную инфраструктуру. Притом объекты и элементы благоустройства должны гармонировать между собой и быть изготовлены из современных экологичных материалов. В настоящее время важен не только образ и наполнение проекта, но немаловажную роль играет и качество оказываемых услуг управляющей компанией».

Рынок недвижимости, в том числе новостроек, в 2025 году переживал разные этапы — он замедлялся, происходила стагнация и даже спад, добавила Ольга Волчкова. Как отметила эксперт, развитию рынка вторичного жилью препятствует высокая ставка по ипотеке. Уменьшение возможности продажи вторичного жилья повлияло на возможность покупки новостроек. Еще один момент — это ужесточение и уменьшение выдач ипотеки льготным категориям.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Но мы наблюдали и подъем на первичном рынке, — подчеркнула спикер. — Во второй половине года, благодаря небольшому уменьшению ключевой ставки и фактическому снижению процентов по банковским вкладам, а также анонсирования пересмотра условий программ льготной и семейной ипотеки, произошел рост реализации в рамках договоров долевого участия и в части приобретения квартир на первичном рынке. Наша компания в целом завершает год с запланированными показателями. Понятно, что они меньше, чем в прошлом году, но фактически намеченные планы достигнуты за счет результатов последнего полугодия.

Давать прогнозы и оценивать перспективы развития интересно, но не столь справедливо, считает Волчкова: «В 2026 году мы ждем снижения ключевой ставки, что даст возможности для дальнейшего развития строительной отрасли и запуска в реализацию новых проектов с учетом покупательской способности. Все это позволит развиваться не только девелоперам, но и производителям, поставщикам и всем смежным отраслям».

Среди других важных новшеств следующего года Ольга Волчкова назвала повышение налоговых ставок, что повысит общую стоимость строительства и жилья, а также изменение условий выдачи ипотеки для физических лиц в феврале 2026 года. «Кто попадет в этот критерий в итоговом формате, какой процент ипотечных ставок будет на приобретение новостроек? Будем ждать информации от банков. Мы надеемся на появление новых категорий и льготных программ, которые дадут возможность клиентам приобретать качественное жилье», — сообщила она.

По ее словам, 2026 год для компании будет годом развития и доработки тех проектов, которые имеются в ее портфеле, в том числе земельного банка. «Это время для создания концептуальных наполнений проектов интересными фишками, трендами, идеями, которые обеспечат покупательский спрос и конкурентное преимущество. Хотелось бы поблагодарить всех представителей строительной отрасли за такой плодотворный 2025 год и выразить уверенность, что 2026 год станет годом перспектив, надежд, и новых креативных проектов!» — заключила спикер.

«Теперь недостаточно просто построить квадратные метры»

— Главный тренд этого года — переход от «рынка ипотеки» к «рынку инструментов продаж». После трансформации программ господдержки и роста ключевой ставки классическая ипотека временно перестала быть основным драйвером, мы видим, что спрос смещается в сегменты, где господдержка сохраняется — это семейная ипотека, IT-ипотека и региональные программы. Это стимулирует застройщиков к пересмотру продуктовой линейки в сторону семейных форматов, а также к активному развитию собственных финансовых инструментов, — сообщила коммерческий директор компании «ТатИнвестСтрой» и ЖК «Дольче Вита» Анна Абрамова.

На первый план, по ее словам, вышли альтернативные способы покупки: различные виды рассрочек от застройщиков (ступенчатые, с отложенным платежом), программы траншевой ипотеки и трейд-ин. Застройщики фактически взяли на себя роль банков.

Следующий тренд — это продуктовый центризм, отметила спикер. Чтобы привлечь покупателя в условиях дорогих денег, девелоперы вынуждены создавать сверхкачественный продукт. «Теперь недостаточно просто построить квадратные метры. Клиент ищет комплексные решения: продуманная инфраструктура, высокие стандарты благоустройства, энергоэффективность и, что особенно важно, функциональные планировки. Конкуренция сместилась с ценового поля в поле качества и уникальности предложения», — добавила она.

Реальное время / realnoevremya.ru

Собеседница издания указала — Казань традиционно является одним из самых устойчивых и дорогих рынков страны. Конечно, после завершения массовой льготной ипотеки и ужесточения условий по семейной ипотеке в июле 2024 года рынок Казани столкнулся с ожидаемым снижением темпов продаж. Это было естественное «охлаждение», пояснила она.

— Однако казанский рынок — это рынок качества. Цены на новостройки не упали. В первом квартале мы видели определенную стагнацию, но начиная со второго квартала цены перешли в фазу умеренного роста (в пределах инфляции), — сообщила Анна Абрамова. — Снижать стоимость застройщики не могут физически из-за высокой себестоимости: дорожает логистика, материалы и, что самое важное, обслуживание проектного финансирования при текущей ключевой ставке (высокие ставки по кредитам для самих застройщиков). Вместо прямого снижения цен рынок Казани ушел в скрытые скидки и субсидирование ставок за счет девелопера.

По ее словам, 2024 год был годом «перелома» и неопределенности. Текущий же год можно назвать годом адаптации к новой реальности. Если в 2024-м многие жили ожиданиями, что ставки вот-вот упадут, то сейчас отрасль научилась работать в условиях высокого «ключа», отмечает эксперт. «Ужесточилось финансирование: банки стали более требовательны к финансовой модели проектов, финансируемых через эскроу-счета. Это отсеивает слабых игроков и повышает требования к финансовой устойчивости застройщиков», — добавила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Результаты этого года, по мнению Абрамовой, будут отличаться прежде всего структурой продаж: «Если в прошлом году доля ипотеки в некоторых проектах достигала 90-95%, то сейчас мы видим рост доли рассрочек до 30-40%. По количеству проданных квадратных метров показатели могут быть ниже рекордных значений прошлых лет, но в денежном выражении рынок сохраняет объемы за счет роста стоимости качественного продукта. Застройщики стали более осторожно выводить новые проекты, фокусируясь на наполнении и уникальности уже строящихся объектов».

Как считают в компании, в 2026 году ожидается начало цикла восстановления спроса. К этому времени, согласно прогнозам регулятора, инфляция должна замедлиться, что позволит продолжить начатое в 2025 году постепенное снижение ключевой ставки. Соответственно, застройщик ожидает увидеть постепенное удешевление рыночной ипотеки, что станет основным драйвером роста. Также это высвободит накопленный «отложенный спрос»: те граждане, которые сейчас хранят деньги на депозитах, начнут перекладывать их в недвижимость как в наиболее понятный и защищенный актив.

— Также к 2026 году на рынке может возникнуть определенный дефицит предложения из-за того, что в 2024—2025 годах многие застройщики осторожничали с запуском новых проектов, что станет дополнительным стимулом для роста цен. В целом 2026 год станет периодом новой стабильности, восстановления и роста, но этот рост будет органичным, без ажиотажа. Основной фокус застройщиков будет на продуктовом наполнении жилых комплексов, создании технологических, энергоэффективных и долгосрочно ликвидных проектов, — считает Анна Абрамова.