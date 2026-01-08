Самой дорогой покупкой на Wildberries в Татарстане стал квадроцикл

Самой дорогой покупкой на маркетплейсе стала квартира в Москве за 11 млн рублей

Фото: Реальное время

Объединенная компания РВБ (Wildberries & Russ) опубликовала список самых дорогих покупок, совершенных на маркетплейсе в 2025 году. Лидером рейтинга стала квартира в Москве стоимостью 11 млн рублей — ее приобрели через раздел «Новостройки», запущенный на платформе летом 2025 года, у группы «Самолет».

Среди товаров, заказанных через корзину, по‑прежнему доминируют автомобили. Если в 2024 году в топе были машины марки Jaecoo, то в 2025‑м лидерство перешло к другим производителям. Самая дорогая автопокупка — премиальный кроссовер Geely Monjaro в комплектации Exclusive за 4,5 млн рублей. Автомобиль приобрел житель Московской области, однако в других регионах — включая Москву, Татарстан и Якутию — эту модель выбирали и в более доступных версиях.

В число самых дорогих автомобилей также вошли:

Changan UNI‑K (4,3 млн) и Changan CS95 (4,3 млн) — оба куплены в Москве;

Volkswagen Tharu (4,3 млн) — приобретен в Подмосковье;

Geely Atlas (3,9 млн);

Haval Dargo (3,6 млн);

Knewstar 001 (3,4 млн);

Haval F7 Tech Plus (3,4 млн);

Changan CS75 Plus (3,3 млн);

Chery Tiggo 8 Pro Max (3,3 млн).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо автомобилей, в рейтинг попали и другие дорогостоящие товары. Например, в Подмосковье приобрели квадроцикл Segway AT10 LXW MUD за 1,3 млн рублей, серверный процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM за 997,5 тыс. и 3D‑сканер AutoScan‑DS‑EX за 982,6 тыс. В Рязанской области купили колесный погрузчик с бортовым поворотом XT26‑7 (799,9 тыс.) и шубу из натурального меха норки (756,9 тыс.). В Москве приобрел популярность лодочный мотор ReefRider rref100FEL‑T PRO (750 тыс.).

В Татарстане был приобретен квадроцикл Baltmotors Striker 500 EFI за 724 900 рублей. Этот товар вошел в общий топ самых дорогих покупок года на Wildberries.



Рената Валеева