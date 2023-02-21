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На Казанском хлебозаводе №3 сменили бессменного директора

16:45, 21.02.2023 1
На Казанском хлебозаводе №3 сменили бессменного директора
Фото: realnoevremya.ru

Холдинговая компания «Ак Барс» сменила руководство одного из старейших предприятий хлебопекарной отрасли республики — Казанского хлебозавода №3. На место гендиректора компании вместо Джавидина Кафарова, занимавшего этот пост на протяжении 17 лет, пришел его сын — Тимур Кафаров, который раньше отвечал за реализацию продукции на производстве.

В руководстве «Булочно-кондитерского комбината», к которому 3-й хлебозавод планировалось присоединить, комментировать назначение «Реальному времени» не стали. Как уточнил глава БКК Булат Кутдусов, решение было принято руководством ХК «Ак Барс» без его участия.

Информацию о скором закрытии предприятия еще год назад опроверг мэр Казани Ильсур Метшин, однако в самой холдинговой компании тогда уточнили, что полностью от этой идеи не отказались.

Луиза Игнатьева
Бизнес Татарстан

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  • Анонимно 18:08
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