На Казанском хлебозаводе №3 сменили бессменного директора

Холдинговая компания «Ак Барс» сменила руководство одного из старейших предприятий хлебопекарной отрасли республики — Казанского хлебозавода №3. На место гендиректора компании вместо Джавидина Кафарова, занимавшего этот пост на протяжении 17 лет, пришел его сын — Тимур Кафаров, который раньше отвечал за реализацию продукции на производстве.

В руководстве «Булочно-кондитерского комбината», к которому 3-й хлебозавод планировалось присоединить, комментировать назначение «Реальному времени» не стали. Как уточнил глава БКК Булат Кутдусов, решение было принято руководством ХК «Ак Барс» без его участия.

Информацию о скором закрытии предприятия еще год назад опроверг мэр Казани Ильсур Метшин, однако в самой холдинговой компании тогда уточнили, что полностью от этой идеи не отказались.

Луиза Игнатьева