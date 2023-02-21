В России повысили стоимость проезда по платным дорогам
Правительство России повысило максимальную планку тарифа за проезд по платным федеральным трассам в стране. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В документ указывается, что проезд для легковых автомобилей по платным дорогам повысится с 3 до 5 рублей за километр, по новым — с 3 до 8 рублей за километр.
Для грузового транспорта максимальная планка тарифа поднимается с 11,57 до 14,25 рубля за километр. При этом цена проезда по новым платным дорогам составит до 25 рублей за км. Ранее было 16 рублей.
На прошлой неделе стало известно, что кабмин России предоставил право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей. Эксперимент стартует с 1 марта.
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