В России повысили стоимость проезда по платным дорогам

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (архив)

Правительство России повысило максимальную планку тарифа за проезд по платным федеральным трассам в стране. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документ указывается, что проезд для легковых автомобилей по платным дорогам повысится с 3 до 5 рублей за километр, по новым — с 3 до 8 рублей за километр.

Для грузового транспорта максимальная планка тарифа поднимается с 11,57 до 14,25 рубля за километр. При этом цена проезда по новым платным дорогам составит до 25 рублей за км. Ранее было 16 рублей.

Фото: publication.pravo.gov.ru

На прошлой неделе стало известно, что кабмин России предоставил право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей. Эксперимент стартует с 1 марта.

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Айрат Назипов