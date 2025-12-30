Кадровые перестановки года: ожидаемое назначение Абашева, возвращение Аглиуллина, приход петербуржца в Казань

«Реальное время» перечисляет главные назначения в Татарстане за 2025 год

Одним из главных событий Татарстана в 2025 году стали выборы раиса Татарстана, которые выиграл Рустам Минниханов. Если Алексей Песошин остался в кресле премьер-министра, то треть кабинета министров подверглась изменениям. Из Лисичанска обратно в Минземимущество вернулся Фаниль Аглиуллин, ушли два старожила — глава Минцифры Айрат Хайруллин и председатель Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев. После выборов в Казгордуму существенно обновилось и руководство Казани — Гузель Сагитова стала замом Ильсура Метшина, в Казани со второй попытки остался питерский предприниматель Александр Шавлиашвили. В Иннополисе второй раз за два года сменились мэр и директор одноименного университета, РКБ и РКИД на следующий день после назначения Альмира Абашева главой Минздрава поменялись главврачами. Кроме того, Егор Тарнавский уехал из Минэкологии в Новошешминский район, а приглашенный дирижер театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Андрей Аниханов спустя 15 лет стал руководить им на постоянной основе. Главные кадровые перестановки 2025 года в Татарстане — в материале «Реального времени».

Ротация вице-премьера Татарстана в Лисичанске, уход Айрата Хайруллина

В этом году существенно обновился Кабинет министров Татарстана. После выборов раиса из 34 членов сменились восемь руководителей министерств и ведомств. Началось все в январе — с отставки министра финансов Татарстана Радика Гайзатуллина, который занимал пост с июня 2002 года. Главой министерства с приставкой и. о. назначили его первого зама и директора Департамента казначейства республики Марата Файзрахманова. В сентябре, после выборов раиса Татарстана, в которых победил Рустам Минниханов, и переназначения Алексея Песошина, его утвердили в должности.

В середине апреля сменился начальник Главного управления ветеринарии кабмина. Вместо Алмаза Хисамутдинова, возглавлявшего ведомство с 2014 года, был назначен глава ГБУ «Государственное ветеринарное объединение Казани» Тимур Галеев. Сам Хисамутдинов возглавил Арский район.

В июне вакантным стал пост министра здравоохранения. Ведомство покинул Марсель Миннуллин, исполняющим обязанности стал Альмир Абашев. Официально об этом объявили только в августе. А утвердили только в октябре — позже остального кабмина. Интересно, что Абашева считали одним из главных претендентов на пост главы Минздрава еще в начале 2023-го, после смерти Марата Садыкова.

Пертурбации продолжились в сентябре. Главным стало возвращение Фаниля Аглиуллина на должность министра земельных и имущественных отношений. Как и в прошлом году, его назначение привело к серии перестановок. Вице-премьером Татарстана, отвечающим за восстановление Лисичанска и Рубежного, в порядке ротации назначили министра молодежи Рината Садыкова. А его место занял Азат Кадыров, бывший главой Минземимущества вместо Аглиуллина.

— Фаниль Аглиуллин свою задачу в Луганске выполнил, он возвращается в республику, отметил руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров.

Также пост покинули два старожила кабмина. Во-первых, это министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Айрат Хайруллин. Кресло занял его заместитель Илья Начвин.

— Это естественный ход вещей. Все течет, все меняется. Мир не стоит на месте, и мы — часть этого движения. Технологии развиваются, люди растут, задачи меняются. То, что вчера казалось революционным, сегодня становится обыденным, — прокомментировал свою отставку Айрат Хайруллин.

Во-вторых, председатель Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев. Ему на смену на смену пришел Ренат Гайнутдинов.

Короткой строкой. У раиса Татарстана появились два новых помощника. Это Марат Гатин, экс-руководитель представительства Россотрудничества в Египте, и Александр Терентьев, поменявшийся должностями с Тимуром Нагумановым, который стал сенатором от Татарстана.

Стоит упомянуть и уход Ирины Волынец с поста уполномоченного по правам ребенка. Ее место заняла Светлана Захарова, а на освободившуюся должность назначили ректора Казанского государственного медицинского университета Алексея Созинова.

Шавлиашвили со второй попытки остался в Казани, Сагитова стала замом Метшина

Масштабные перестановки прошли и в руководстве Казани. Здесь стоит выделить сентябрьский уход Гузели Сагитовой, которая покинула пост замруководителя исполкома по социальным вопросам и стала вице-мэром столицы Татарстана. Ее место занял Азат Абзалов, который отдал кресло главы Управления культуры Алие Загидуллиной.

После назначения Альмира Абашева главой Минздрава сменился начальник Управления здравоохранения и по совместительству его заместитель. Вместо Владимира Филатова, проработавшего чуть больше года, назначили главврача Рыбно-Слободской ЦРБ Ильназа Ахмадиева.

В ноябре комитет по делам детей и молодежи возглавил главный специалист отдела перспективных проектов и целевых программ администрации Кировского и Московского районов Казани Дмитрий Хвостиков. Он был выбран по итогам открытого конкурса на эту должность из 275 соискателей из разных регионов России.

— Молодежь устала слушать чиновников. Решение — проектировать мероприятия вместе с ними, — подчеркнул Хвостиков.

Среди них в том числе был Александр Шавлиашвили из Санкт-Петербурга. «При моем участии создана команда, которая готова включиться в модернизацию Казанского зооботсада. В этот проект за три года предлагаем инвестировать 10 миллиардов рублей — это резко повысит привлекательность Казани», — говорил он в ходе презентации.

Он все же остался в Казани. Мэр Ильсур Метшин предложил Шавлиашвили возглавить комитет по развитию туризма. В разговоре с «Реальным временем» он подтвердил планы по полной реконструкции и развитию проекта зооботсада и создания в нем туристического кластера.

Дарью Санникову Метшин назначил своим советником по работе в Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. «Дарья Александровна наработала обширные связи с многочисленными международными институциями, активно продвигая туристический потенциал Казани. Этот опыт очень нужен для взаимодействия в рамках ассоциации», — сказал мэр Казани.



Остальные назначения в исполкоме Казани представлены ниже.

Возвращение Беляева, смена «бессменного» Хакимова

Как подсчитало «Реальное время», в этом году сменилось семь глав районов (в прошлом году — восемь). Шесть из них пришли в апреле. Здесь стоит отметить отставку Рамиля Муллина, который стал фигурантом дела о махинациях с выплатами средств за подбор контрактников на СВО и встретит Новый год в СИЗО. Ему на смену пришел 37-летний Радмир Беляев. Он хорошо знаком нижнекамцам — с октября 2016 по сентябрь 2021 года чиновник был заместителем руководителя исполкома.

Бразды правления в Менделеевском районе взял руководитель исполкома Роберт Искандаров. Он самый молодой среди всех новых глав — ему всего 33 года.

Неожиданным во всех смыслах стал переезд заместителя министра экологии и природных ресурсов Татарстана Егора Тарнавского в Новошешминский район. 36-летний управленец сменил Вячеслава Козлова, который не додержался в должности до 15-летнего юбилея — он возглавил муниципалитет в мае 2010 года. В недавнем интервью «Реальному времени» Тарнавский поделился первыми итогами своей работы и рассказал о больших планах.

Апрельскую серию отставок на этой неделе завершил старейший из глав районов Татарстана — рулевой Атни Габдулахат Хакимов. Он возглавлял муниципалитет почти 35 лет. Вместо него район возглавил Рустем Хисамиев.

Еще одно громкое назначение — в конце мая Бугульминский район возглавил экс-глава Минмолодежи Татарстана и замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов. До него рулевым муниципалитета был Линар Закиров, к которому предъявили иск о «раскулачивании» на 121 млн рублей.

Весь список новых глав районов представлен ниже.

Экс-глава арбитража осел в Минюсте, бывший главный полицейский — в Минпромторге

В этом году новое место нашел ушедший в 2024 году в отставку председатель Арбитражного суда Татарстана Максим Боровков. Для него ввели четвертую должность заместителя министра юстиции республики. Среди вопросов в его введении — взаимодействие с республиканскими органами власти в сфере несостоятельности (банкротства), администрирование доходов от административных штрафов, а также обеспечение работы Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В июле назначили нового начальника Управления МВД России по Казани. Надира Закирова, ушедшего в июне, сменил Ринат Габитов. Что касается экс-главного полицейского столицы Татарстана, то его новым местом работы стало Министерство промышленности и торговли.

В Казани также сменился прокурор. С августа им стал Ильдар Исмагилов, возглавлявший надзорное ведомство в Альметьевске.

Предыдущий прокурор Казани Олег Дроздов, после завершения второго предельного срока, в конце мая покинул должность и вышел на пенсию.

Нуриев — в аграрный супервуз, Охоткин — в КАИ

Сразу в пяти вузах сменились ректоры. В феврале члена социальной команды «Общество нового времени» Раиля Шамсутдинова назначили главой Института социальных и гуманитарных знаний (ИСГЗ). Кресло пустовало с декабря 2024-го после смерти Александра Пономарева, сына первого ректора ИСГЗ Николая Пономарева-Капучиди.

В том же месяце и. о. ректора Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) назначили Кирилла Охоткина, который в разные годы работал в Сибирском аэрокосмическом университете и в Московском физико-техническом институте. Его утвердили в августе.

— Кирилл Германович — доктор физико-математических наук и инженер-физик, его опыт в науке и производстве будет полезен для университета, — отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Охоткин сменил попавшего под иск о «раскулачивании» Тимура Алибаева за 33 млн рублей.

С апреля, в соответствии с приказом Минсельхоза России, Казанский государственный аграрный университет (КГАУ), Ветеринарная академия им. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) объединились в единый образовательный комплекс. Его возглавил Ильшат Нуриев, руководивший Арским районом более 10 лет.

В сентябре, после ухода Алексея Созинова на постоянную работу в Госсовет, и. о. ректора Казанского государственного медицинского университета назначили заслуженного врача Татарстана Диану Абдулганиеву. Она также остается главным внештатным терапевтом Минздрава республики и заведующей кафедрой госпитальной терапии КГМУ.

Короткой строкой.

Пришедшая на смену Леониду Толчинскому Юлия Андреева во главе Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций не продержалась и года.

— Я ушла. Так сложилось. Не хватило административного ресурса, чтобы вывести работу на новый уровень, — говорила Андреева «Реальному времени».

В июне на пост вернулся Васил Гарифуллин, в свое время возглавлявший журфак более 10 лет.

Обновление руководства Иннополиса — второе за два года

Отдельно стоит выделить замену директора Университета. Назначенный в августе 2024 года Искандер Бариев проработал чуть больше года. В ноябре его сменил мэр города Дмитрий Вандюков, также недолго пробывший в должности.

— В Университете Иннополис сложилась прекрасная и высокоэффективная команда, которая уже добилась значимых результатов как в научной, так и в проектной областях. Моя главная задача, в тандеме с ректором, в повышении эффективности деятельности университета и развитии новых направлений. Впереди много работы с командой университета. Я остаюсь членом совета депутатов и продолжу вносить вклад в развитие города, поддерживая проекты, которые делают Иннополис комфортным, технологичным и открытым для талантов. В администрации создана сильная команда, и я уверен, что Иннополис продолжит расти и развиваться. Спасибо каждому за доверие и поддержку — я остаюсь в проекте, но в новой роли, — объяснил свое решение Вандюков.

В декабре врио мэра стал Ильдар Хуззятов — глава исполкома города и «Студент года — 2013».

Обмен больницами

В Республиканской клинической больнице за год сменились два главных врачах. В апреле РКБ с приставкой и. о. возглавил Айдар Багаутдинов — заместитель многолетнего рулевого больницей Рафаэля Шавалиева. Последнего министра здравоохранения России Михаил Мурашко пригласил на должность директора Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России.

— Оказано высокое доверие и поставлены очень серьезные задачи перед нашим руководителем. Впереди много работы на благо всей отрасли здравоохранения России, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе РКБ.

Спустя полгода, на следующий день после назначения Альмира Абашева министром здравоохранения Татарстана Айдар Багаутдинов поменялся местом работы с главным врачом Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А.Ф. Агафонова Маратом Гатауллиным — первый возглавил РКИД, а второй ушел в РКБ на постоянной основе.

Смена гендиректора «Рубина» и несостоявшаяся отставка года

В спортивной среде Татарстана стоит выделить назначение главным тренером ХК «Нефтехимик» Игоря Гришина.

— Игорь Владимирович умеет ставить командам яркий, атакующий хоккей. Его умение работать с молодежью соответствует нашей философии. Мы верим, что под его руководством команда выйдет на новый уровень, — заявил генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

На посту главного тренера «Нефтехимика» специалист заменил Олега Леонтьева. Бывший рулевой нижнекамцев был отправлен в отставку после второго подряд невыхода в плей-офф КХЛ.

В «Рубине» сменился генеральный директор — на место Шамила Хуснутдинова пришел Ильдар Зарипов, с января 2025 года занимавший пост замгендиректора «Рубина» по экономике и финансам.

— Во многом благодаря конструктивной, созидательной работе Шамила Нурисламовича клуб вышел из пике, закрыл кредиторскую задолженность. Сегодня клуб является достаточно успешным и, помимо спонсорских поступлений, имеет свои доходы, — прокомментировал уход Хуснутдинова президент «Рубина» Марат Сафиуллин.

А вот главная и, пожалуй, самая ожидаемая отставка года так и не произошла. С середины ноября источники пророчили отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина». Контракт с главным тренером рассчитан до конца текущего сезона. По итогам первой части чемпионата работа Рахимова была признана неудовлетворительной. В нынешнем чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) казанцы закончили год на седьмой строчке, вылетев из Кубка России на стадии первого четвертьфинала в «Пути регионов».

Среди потенциальных преемников называли экс-тренер ЦСКА Владимир Федотов, кроме того, появлялись инсайды о кандидатурах Саво Милошевича, Гекдениза Карадениза и Франка Артиги. В конце декабря инсайдеры сообщили, что главным кандидатом на замену Рахимова стал тренер вратарей сборной России Валерий Кафанов.



Новому зданию театра Тинчурина — новый режиссер

В Татарском театре драмы и комедии им. Карима Тинчурина одновременно с переездом в бывшее здание Татарского академического театра имени Г. Камала назначили нового главного режиссера. С сентября им стал Айдар Заббаров.

— Путь к должности главного режиссера был длинным, — сказал он. — Были предложения от Ирады Хафизяновны, от районов. Но я считал себя неготовым. Мне хотелось быть свободным художником, работать с разными театрами, набираться опыта. Сейчас опыт набрался, мысли, куда двигаться театру, у меня собрались. Поэтому я принял это предложение.

1 октября 2025 года, в День музыки, заслуженный артист России Андрей Аниханов, приглашенный дирижер Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, возглавил оркестр на постоянной основе. В интервью «Реальному времени» он говорил, что сразу принял приглашение:

— Для меня это было естественно. Ведь здесь и я всех знаю, и меня все знают. Уже успел всем сказать добрые слова, поприветствовать в новом качестве. Самая существенная мысль: «Наш главный путь — совершенствование».

Также в октябре пост покинула гендиректор Национального музея Татарстана Алиса Вяткина. Учреждение с приставкой и. о. возглавил Айрат Файзрахманов.



