Ночная уборка снега в Казани: где и когда будут чистить муниципальные парковки

Наиболее продолжительные работы запланированы с 21:00 до 6:00

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в ночь с 8 на 9 января проведут уборку муниципальных парковок от снега. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы запланированы в ночное время. Комитет внешнего благоустройства исполкома просит водителей заранее убрать транспортные средства с парковочных мест на период проведения снегоуборочных работ.

График работ расписан поэтапно. С 21:00 до 23:00 снегоуборочная техника выйдет на четную сторону улицы Декабристов — участок от проспекта Хусаина Ямашева до улицы Волгоградской.

С 21:00 до 5:00 уборка пройдет на улицах Шуртыгина, Николая Ершова, Сеченова, Патриса Лумумбы, а также на Сибирском тракте. В это же время будут расчищены парковочные зоны №169 (улица Алексея Козина) и №195 (улица Бондаренко).

Наиболее продолжительные работы запланированы с 21:00 до 6:00. Снегоуборочная техника будет задействована на десятках участков в разных районах города:

на улице Айвазовского (четная сторона — от пересечения с улицей Роща Фрунзе до пересечения с улицей Волкова, а также от пересечения с улицей Бутлерова до пересечения с улицей Ульянова‑Ленина; нечетная сторона — от пересечения с улицей Бутлерова до дома №5);

(четная сторона — от пересечения с улицей Роща Фрунзе до пересечения с улицей Волкова, а также от пересечения с улицей Бутлерова до пересечения с улицей Ульянова‑Ленина; нечетная сторона — от пересечения с улицей Бутлерова до дома №5); на улице Гоголя (нечетная сторона — от дома №25 до дома №29, а также от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Щапова; четная сторона — от пересечения с улицей К. Маркса до пересечения с улицей Большой Красной; на обоих сторонах — от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей К. Маркса);

(нечетная сторона — от дома №25 до дома №29, а также от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Щапова; четная сторона — от пересечения с улицей К. Маркса до пересечения с улицей Большой Красной; на обоих сторонах — от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей К. Маркса); на нечетной стороне улицы Жуковского (от пересечения с улицей Адамюка до пересечения с улицей Большой Красной);

(от пересечения с улицей Адамюка до пересечения с улицей Большой Красной); на улице Шигабутдина Марджани (нечетная сторона — от пересечения с улицей Татарстан до пересечения с улицей КСКа; на обоих сторонах — от пересечения с улицей КСКа до пересечения с улицей Н. Назарбаева);

(нечетная сторона — от пересечения с улицей Татарстан до пересечения с улицей КСКа; на обоих сторонах — от пересечения с улицей КСКа до пересечения с улицей Н. Назарбаева); на улице Хади Такташа (на обоих сторонах — от пересечения с улицей Марселя Салимжанова до пересечения с улицей Спартаковской);

Максим Платонов / realnoevremya.ru

на улице Парижской Коммуны (на обоих сторонах — от пересечения с улицей Лево‑Булачной до пересечения с улицей Нариманова);

(на обоих сторонах — от пересечения с улицей Лево‑Булачной до пересечения с улицей Нариманова); на нечетной стороне улицы Право‑Булачная (несколько участков: от дома №47 до пересечения с улицей Астрономической; от пересечения с улицей Астрономической до дома №41; от дома №37 до пересечения с улицей М. Джалиля; возле дома №13);

(несколько участков: от дома №47 до пересечения с улицей Астрономической; от пересечения с улицей Астрономической до дома №41; от дома №37 до пересечения с улицей М. Джалиля; возле дома №13); на четной стороне улицы Товарищеская (от пересечения с улицей Лейтенанта Шмидта до дома №23 по улице А. Еники);

(от пересечения с улицей Лейтенанта Шмидта до дома №23 по улице А. Еники); на четной стороне улицы Абжалилова (от пересечения с улицей Достоевского до пересечения с улицей М. Латыпова);

(от пересечения с улицей Достоевского до пересечения с улицей М. Латыпова); на улице Калинина (на обоих сторонах — от пересечения с улицей Роща Фрунзе до улицы Вишневского).

Рената Валеева