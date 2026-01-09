Комикс о затмении, нерожденный мальчик, исторический детектив в Стокгольме и политика одного ребенка

Девять книг для детей и подростков, которые мы ждем в 2026 году

В книгах, которые выйдут в 2026 году, обсуждают войну и науку, утрату и рождение, социальное неравенство, давление системы и личный выбор. Это тексты, где подростки расследуют убийства, дети оказываются в центре научных экспедиций, а «возможный ребенок» борется за право появиться на свет. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова собрала книги, которые будут интересны не только детям, но и взрослым. Потому что именно они лучше всего показывают, как сегодня можно разговаривать о сложных вещах с молодым читателем.

Эдгар Аллан По. «Ворон», «Волки на парашютах»

Ночная комната. Книги, декабрь, бессонница. Человек, который пытается не думать о смерти любимой, и ворон, который отвечает на любой вопрос одним словом — «никогда». Сюжет предельно простой: герой сам загоняет себя в угол, снова и снова задавая вопросы, на которые заранее знает ответ. Птица здесь не мистический мудрец и не дьявол, а механизм. Ворон запускает цикл саморазрушения, где память сильнее надежды, а логика только усиливает боль. «Ворон» — стихотворение про навязчивую мысль, от которой невозможно избавиться, если ты продолжаешь с ней разговаривать. Эдгар Аллан По подробно разобрал «Ворона» как инженерный проект в эссе «Философия творчества». Он писал, что стихотворение собрано как математическая задача — с расчетом на эффект, ритм и повтор. В новом издании текст выходит отдельной книгой в классическом переводе Константина Бальмонта, с иллюстрациями Гали Зинько.

Анна Русинова, Лидия Лытаева (иллюстрации). «Затмение», «Поляндрия»

Документальный комикс о науке, сделанный как приключенческая история. В центре повествования — солнечное затмение 1914 года и охота за данными, от которых зависело будущее физики. Эйнштейну нужны наблюдения для проверки общей теории относительности. Европа готовит экспедиции. И параллельно — Россия, Петербург, Пулковская обсерватория, газеты, лекции и ажиотаж вокруг неба. Главные героини книги — курсистки Бестужевских курсов. Денег нет. Поддержки почти нет. Они сами проектируют приборы, собирают оборудование и отправляются в экспедицию по территории Российской империи в тот момент, когда никто не верит в успех, а само слово «ученая» по отношению к женщине звучит вызывающе. Комикс точно показывает, как делалась наука: через расчеты, логистику, сомнения, ошибки и физическое усилие. Кстати, экспедиция, описанная в книге, была реальной, а участие женщин в астрономических наблюдениях тогда воспринималось как экзотика. «Затмение» соединяет историю науки, дореволюционную Россию и визуальный нон-фикшен.

Йоке ван Леувен. «Как мой папа стал кустом», «Самокат»

Короткая, собранная и очень точная книга о войне. Папа Тоды был пекарем, вставал до рассвета и знал все о пирожных. Потом начались боевые действия, и он ушел на фронт, вооруженный не только ружьем, но и инструкцией, как маскироваться под куст. Тода остается с бабушкой, но город быстро перестает быть безопасным. Ее отправляют через границу — искать мать, которую она почти не помнит. Дальше — дорога. Потерянные документы, странные взрослые, другие дети-беженцы, абсурдные правила и постоянное чувство опасности. Книга показывает войну на уровне быта: через страх, голод, нелепость и необходимость быстро взрослеть. Эту книгу экранизировали, фильм показывали в Торонто и выдвигали от Нидерландов на «Оскар». А сама ван Леувен — не только писательница, но и известный иллюстратор и лауреат десятков литературных премий.

Тиббе Велдкамп. «Мальчик, который любил мир», «Самокат»

Главный герой этой книги — еще не человек. Адем — «возможный ребенок», который появляется в момент случайной встречи будущих родителей на мосту в старом восточноевропейском городе. Они сталкиваются, искра вспыхивает, потом расходятся. Для взрослых — эпизод. Для Адема — вопрос жизни и небытия. У него есть немного времени, чтобы вмешаться. Свести маму и папу снова. Подтолкнуть случай, задержать шаг, направить разговор. Книга выстроена как цепочка точных, почти математических совпадений, где каждый жест имеет вес. Это история о хрупкой логике рождения: как легко мир мог бы обойтись без тебя и как много нужно, чтобы ты в нем появился. «Мальчик, который любил мир» получил престижную премию Woutertje Pieterse Prijs — главную награду для детской литературы в Нидерландах. А сам Велдкамп по образованию психолог и бывший ученый.

Ольга Серова. «Называется «Счастье», «Лайвбук»

Ольга Серова о своей новой книге:

— У каждого взрослого обязательно есть ребенок. И речь не только о «настоящих», родившихся у нас мальчиков и девочек, но и о тех детях, которые всегда с нами с самого рождения — наших внутренних детей. Ни одна тема не вызывает у меня столько отклика, участия и щемящего ностальгического чувства, как детство. А еще это одна из самых терапевтических тем, потому что тот катарсис, который переживается ребенком, не сравним ни с чем. Детское счастье, ликующее, шквалистое, горячее, растапливающее ледники подзабытых и замороженных чувств, способно исцелять нас, взрослых, даже на таком временном расстоянии.

Это детское счастье во многом делают сами взрослые. И делают они его вот таким, когда очень чувствуют ребенка, когда мостик между ними и их внутренними детьми становится таким коротким — рукой подать! Такой закон внезапного света: вот вроде бы темно и непонятно, и грустно, а потом — свет. И здорово, когда дети, подростки, и сами находят в себе такой источник. Об этом и мой сборник рассказов для детей и взрослых. Про детей и взрослых. Про счастье, которое может быть так близко. Очень хочу, чтобы он дал света всем нам.

Юхан Рюндберг. «Ночной Ворон», «Белая ворона»

Стокгольм, зима 1880-го. Город замерз, выезды перекрыты, страх гуляет по улицам. В приюте живет Мика — одиннадцать лет, ни школы, ни фамилии, зато острое зрение и привычка выживать. Когда в городе появляется серийный убийца по прозвищу Ночной Ворон, именно она становится ключевой фигурой расследования. Полицейский сыщик Вальдемар Хофф быстро понимает: эта девочка видит больше, чем многие взрослые. Это исторический детектив без скидок на возраст читателя. Здесь есть брошенные младенцы, трупы, грязные подворотни и честный разговор о том, как жилось детям на социальном дне XIX века. Никакой романтизации. Только холод, риск и логика выживания. Мика помогает Хоффу не из любопытства, а потому что знает: если с ней что-то случится, никто не станет искать виновных. «Ночной Ворон» получил главную литературную награду Швеции — премию Августа Стринберга, а позже и премию памяти Астрид Линдгрен.

Любава Горницкая. «Терема близнецов», «Абрикобукс»

Редактор Мария Закрученко о книге:

— Это антиутопия о мире будущего, в котором не поощряется привязанность к близким, в том числе к детям, но при этом сохраняется значение семьи как ячейки общества. Когда-то здесь произошла страшная эпидемия, унесшая множество жизней. С тех пор были приняты новые законы и своды правил жизни, направленные на восстановление общества. Каждой семье теперь полагается иметь не больше одного, Основного, ребенка, а всех последующих (не меньше одного — обязательно) нужно отдавать в питомники-накопители Резерва, где государство берет на себя их воспитание и последующее трудоустройство.

Ника и Лика родились в один день, и их маме пришлось самой выбирать, кого из них оставить, а кого отдать в Резерв. Основная Ника должна оправдывать надежды, хорошо учиться и заниматься дополнительно — даже если она хочет рисовать для души, а не для дипломов. Лике же ничего не нужно, кроме правды: почему именно она? Они с Никой выглядят одинаково, так почему мама отдала именно ее? Два очень непохожих близнеца нарушают правила, рискуют и идут навстречу друг другу, чтобы самостоятельно доказать или опровергнуть жестокую теорему своего общества.

Мая Сара. «Терра и Турнир Тринадцати», «Альпина. Дети»

«Терра и Турнир Тринадцати» — вторая книга цикла. Мир, где всем правят Зодиаки, начинает трещать: древние созвездия теряют память о своей создательнице, небо буквально сыпется, а порядок больше не работает. Вместо путешествия — арена. Вместо поисков — Турнир Тринадцати, жесткое соревнование за дары и влияние. Сюжет развивается вокруг двух полюсов конфликта. Грей, рожденный под Змееносцем, идет на турнир, чтобы уничтожить врага. Терра, Телец и системная ошибка этого мира, остается единственной, кто может восстановить баланс. Их противостояние — столкновение логик, обид и старых счетов. Автор цикла Мая Сара начала карьеру в онлайн-сообществе для писателей и читателей Wattpad, а суммарные продажи ее предыдущих книг уже превысили 50 тыс. экземпляров.

Юлия Кузнецова. «Фонарик Лилька», «КомпасГид» (переиздание)

Лильке одиннадцать. В школе — изоляция, дома — тотальный контроль. Хочется просто исчезнуть хотя бы на пару часов. Гале девятнадцать. Она работает бариста, снимает комнату, переживает разрыв с парнем и очень старается выглядеть взрослой, хотя внутри все разрывается. Их сталкивает случайная мартовская встреча, и дальше начинается история про странную, неравную, но жизненно необходимую дружбу. Кузнецова собирает повесть из коротких эпизодов: переписки, прогулки, резкие ссоры, неловкие признания. Лилька бежит от проблем и создает новые. Галя ворчит, раздражается, но ждет сообщений, потому что они держат ее день в рабочем состоянии — как маленький фонарик в темноте. В тексте много конкретики: страхи большого города, одиночество, усталость от ожиданий, непонимание между детьми и взрослыми. Все без морализаторства. Юлия Кузнецова — лауреат премий «Книгуру», «Заветная мечта» и премии Владислава Крапивина. Ее книги стабильно читают подростки именно потому, что герои говорят с ними на равных.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».