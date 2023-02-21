WADA обжаловало решение РУСАДА по делу Камилы Валиевой в суде

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой. В организации сочли выводы по делу спортсменки из Казани «неверными».

— WADA тщательно изучило полное мотивированное решение по делу Валиевой. WADA считает выводы дисциплинарного комитета РУСАДА о том, что в действиях спортсменки «отсутствовала вина или халатность», неверными, — сообщает пресс-служба организации.

В РУСАДА установили, что хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, в этом нет ее вины или халатности.

Фото: olympic.ru

В феврале в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Разгоревшийся скандал не помешал фигуристке показать в короткой программе на Олимпиаде в Пекине наилучший результат — 82,16 балла.

Олимпийской чемпионкой в одиночном катании в итоге стала россиянка Анна Щербакова. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзовую — японка Каори Сакамото. Камила Валиева практически в самом начале выступления упала и исполнила свою программу с ошибками. Она уехала из Пекина с четвертым местом.

В июне российские врачи исследовали эффективность триметазидина в спорте. Специалисты указали на отсутствие эмпирических научных данных, подтверждающих эффективность триметазидина у здоровых людей в качестве фармакологического средства для улучшения толерантности к физической нагрузке.



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Айрат Назипов