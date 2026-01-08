Минобороны заявило об установлении контроля над селом Братское в Днепропетровской области
Боевые задачи на данном участке выполняли подразделения группировки войск «Восток»
Минобороны подтвердило переход под контроль российских войск населенного пункта Братское, расположенного в Днепропетровской области.
Согласно заявлению оборонного ведомства, боевые задачи на данном участке выполняли подразделения группировки войск «Восток».
Ранее, 5 января, ведомство сообщало о занятии села Грабовское в Сумской области силами группировки «Север». Днем ранее, 4 января, под контроль Вооруженных сил РФ перешло село Подолы, находящееся в Купянском районе Харьковской области, а 3 января стало известно об установлении контроля над селом Бондарное в Донецкой Народной Республике.
