Владимир Путин вновь предложил пересмотреть составы «экономических» статей УК России

Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин выступил с предложением пересмотреть составы «экономических» статей Уголовного кодекса страны и декриминализовать их. Его он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.

О том, что в России необходимо аккуратно, но основательно подойти к декриминализации некоторых экономических преступлений, Владимир Путин заявлял в 2022 году на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Он указал, что назрело время пересмотреть составы крупного и особо крупного размеров ущерба при экономических преступлениях.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.



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Татьяна Демина