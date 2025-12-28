Миссия выполнима: пережить Новый год без вреда для здоровья

Гастроэнтерологи, травматологи, нарколог и токсиколог — о том, как с максимальной пользой для здоровья провести новогодние каникулы

Новогодних каникул страна ждет в едином порыве, чтобы забыть на какое-то время о работе, предаться блаженной праздности и как следует порадовать себя чем-нибудь вкусненьким. К сожалению, организм не всегда бывает готов ни к активностям на морозе, ни к усиленной дозе майонеза в рационе, ни к обильным возлияниям. В «Реальном времени» — советы татарстанских врачей о том, как провести каникулы без вреда для здоровья. Существует ли безопасная доза алкоголя, почему карьеру фигуриста не стоит внезапно возобновлять через 25 лет покоя, что должно быть на новогоднем столе — в нашем материале. А еще — шесть причин отказаться от алкоголя.

Гастроэнтерологи: «оздоровите» традиционные блюда, избегайте переедания и не голодайте 31 декабря

Юлдуз Казыханова, врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения ГКБ №7 им. М.Н. Садыкова, объясняет «Реальному времени»: Новый год — чудесная пора для того, чтобы себя побаловать и поесть любимые блюда. Но, чтобы не перегрузить систему пищеварения, врачи советуют готовить более здоровые варианты традиционных блюд. К примеру, майонез заменить йогуртовой заправкой, птицу — не жарить, а запекать в рукаве. Вместо сильно переработанных продуктов с большим количеством добавок лучше использовать натуральную пищу — например, в оливье лучше заменить колбасу на отварное мясо.

— Желательно, чтобы на новогоднем столе были фрукты и овощи — источник клетчатки. Обязательно нужны белковые продукты, а гарниры лучше делать овощные или крупяные. Для бутербродов лучше взять цельнозерновой хлеб, чем пшеничный батон, — говорит доктор. — Ведь новогодний стол — это повод окунуться в детство, но при этом подойти к организации праздника с умом.

Опасность новогоднего стола заключается в переедании. Во-первых, люди стараются попробовать все блюда разом — и салат, и второй, и горячее, и напитки, и десерты, и еще мандаринов сверху добавить… Результат неумеренного потребления больших объемов пищи — чувство тяжести, одышка, вплоть до рвоты пищевыми массами. На днях на пресс-конференции главный внештатный специалист-гастроэнтеролог МЗ РТ Альфия Одинцова объясняла, как такое может получиться:

— Новогодний стол накрывается ближе к 12 часам. Но завтрак, обед и ужин 31 декабря часто игнорируются: все ждут, когда будут готовы праздничные блюда. В итоге к полуночи, когда «уже можно», объем пищи поглощается огромный — люди переедают. Это дискомфортно. Так что 31 декабря вы должны позавтракать, пообедать, сесть за стол неголодным. Обязательно еще двигаться — выйти на улицу. Это способствует тому, что пища не застоится и будет лучше перевариваться.

И Альфия Одинцова, и Юлдуз Казыханова в один голос говорят: нужно стараться придерживаться принципов здорового питания. Пища не должна содержать большого количества сахара и других легкоусвояемых углеводов. Готовить ее нужно только из свежих продуктов и не увлекаться объемами. Альфия Одинцова советует при застолье придерживаться принципов «оксфордской тарелки», которая наполовину наполнена овощами и зеленью, на четверть — источниками белка (курица, рыба, бобовые, нежирное мясо), еще на четверть — «длинными» углеводами (цельнозерновые крупы, макароны из твердых сортов, бурый рис и т. д.).

Юлдуз Казыханова говорит:

— А жирная и тяжелая пища может приводить к чувству тяжести, ощущению непереваренности, вздутию, проблемам со стулом. Часто после Нового года пациенты приходят к нам с болями, с дискомфортом, с гастритами. Боли в правом боку связаны с нарушением оттока желчи и работы поджелудочной железы. Вздутие кишечника, диарея, боль в животе могут быть связаны с чрезмерным количеством употребленной клетчатки — так что с мандаринами переусердствовать тоже не стоит, все хорошо в меру. Мы в очередной раз призываем придерживаться умеренного питания, сбалансированного и здорового!

Как отметить Новый год, если есть хронические болезни органов пищеварения?

Главный внештатный гастроэнтеролог МЗ РТ, заведующая отделением гастроэнтерологии РКБ Альфия Одинцова на пресс-конференции, прошедшей на этой неделе, отдельно останавливалась на том, что можно, а что нельзя людям, которые уже хронически больны.

— Еда может стать триггером, который побудит нарушить диету пациента с хроническим заболеванием. Но диета — это лечебное воздействие, которое ему необходимо. Поэтому каждый пациент должен следовать тем рекомендациям, которые дал ему врач при выписке из стационара или на амбулаторном приеме. Надо их придерживаться обязательно.

Кроме того, пациенты не должны прерывать на каникулы прием препаратов, которыми он лечится на постоянной основе. Архиважно, что прием препаратов вместе с алкоголем недопустим — их распад в печени идет через одни и те же пути, и при смешении могут образоваться нежелательные метаболиты.

Отношение гастроэнтерологов к алкоголю вообще отрицательное — по мнению медицинского сообщества, безопасной дозы не бывает. Ведь они каждый день занимаются лечением хронических поражений печени, которые в том числе могут возникнуть при постоянном употреблении алкоголя. Например, цирроз печени неизлечим, от него умирают, единственный способ лечения — пересадка, но на очередь могут поставить только пациента, который не употребляет алкоголь не менее 6 месяцев. Или, к примеру, хронические панкреатиты, при которых организм постепенно теряет способность переваривать питательные вещества.

— Поэтому те, у кого есть хронические заболевания или те, кто принимает какие-либо препараты, должны отказаться в каникулы от алкоголя. Да и здоровым мы рекомендуем быть осторожными, — сказала Альфия Одинцова.

Травматологи: надо твердо стоять на ногах, не пить на улице, не ложиться на петарды и беречь детей

Заведующий отделением травматологии №1 РКБ Гамиль Гарифуллов в беседе с «Реальным временем» констатирует: новогодние каникулы — горячее время для отделения. Пока мы отдыхаем, его отделение, которое отвечает за неотложные обращения, работает в усиленном режиме.

Свой блок советов опытный травматолог начинает с предостережения:

— Я советую не употреблять много алкоголя — важно, чтобы человек твердо стоял на ногах. Потому что обычно пьяному море по колено и горы по плечо. Люди в изрядно увеселенном состоянии выходят на улицу. А там — например, гололед. Результат — упал, сломал, разбил…

Периодически в новогодние праздники в отделение к Гамилю Гакильевичу привозят пациентов с ожоговой травмой от петард. Доктор описывает частый сценарий: мороз, рука или варежка примерзла к петарде, и человек не успевает избавиться от взрывоопасного предмета, стряхнуть его с руки. Особенно если он еще и пьян — это значит, что у него не скоординированы движения. Так и получается: поджег петарду, а выкинуть не успел. Еще один сценарий — гражданин не удерживает равновесие, устанавливая зажженную петарду в снег, и падает на нее животом.

Травматологи советуют вообще не пить на улице — алкоголь не согревает, а, наоборот, увеличивает теплоотдачу, и можно легко получить обморожение.

— Словом, мы рекомендуем дозировать употребление алкоголя. А можно и вообще трезвым Новый год встречать, мы такое приветствуем! — говорит Гамиль Гарифуллов.

Отдельная новогодняя тема — развлекательные активности, которые тоже исправно поставляют травматологам поток пациентов. С одной стороны, двигаться нужно обязательно, и лыжная прогулка 2-3 января — прекрасный вариант «обезвредить» съеденное за новогодним столом. С другой, если вы не прикасались к лыжам 20 лет, надо быть предельно осторожными.

— Очень часто мы встречаем в новогодние праздники пациентов, которые получили травму, с непривычки попытавшись показать класс в каком-то виде спорта. Человек не стоял на лыжах 15 лет — и вдруг пытается спуститься с высокой горы. Или коньки: «Я 20 лет не катался, сейчас махну пару рюмок и быстренько все вспомню. Праздник же!». А организм не может за доли секунды перестроиться. И мы получаем винтовой, закрученный перелом.

Травматизм на горках — притча во языцех, и Гамиль Гакильевич вместе со своими врачами не рекомендует кататься на «ватрушках» ни взрослым, ни детям. Снаряд неуправляемый, несется с огромной скоростью, риски слишком велики.

Детский травматолог Ленар Дзюменко, который заведует Центром амбулаторной травматологии и ортопедии ДРКБ, солидарен с коллегой. На пресс-конференции на этой неделе он рассказывал:

— Проблема детского новогоднего травматизма — социально значимая. В этот период много тяжелых травм, многие из них сочетанные. Появляются они на катках и горках. Самые тяжелые травмы — на горках, когда дети катаются друг за дружкой без соблюдения техники безопасности. Здесь они получают не только переломы конечностей, но и травмы головы, спины и т. д. Травмируются дети и на катках — это в основном возраст 8—13 лет. Они уже условно умеют самостоятельно кататься, но техника катания еще не совсем хорошая. Результат — переломы длинных трубчатых костей.

Словом, врачи-травматологи советуют беречь детей, адекватно оценивать свои способности, давать себе умеренную нагрузку и быть предельно осторожным с алкоголем.

Токсиколог: в топе хит-парада новогодних отравлений — алкоголь, его суррогаты и угарный газ

На уже упомянутой пресс-конференции, которая прошла на уходящей неделе, главный внештатный токсиколог МЗ РТ и завотделением острых отравлений ГКБ №7 Алия Насибуллина согласилась с коллегами: новогодние праздники — тревожные дни. Они долгие, население в это время абсолютно расслаблено.

По словам Алии Насибуллиной, главная причина отравлений в новогодние праздники — суррогатный алкоголь.

— Это основная наша опасность. Купленный с рук алкоголь, неизвестно как изготовленный, неизвестно с какими компонентами в составе. Это касается и самогона, и чачи, и вин — любого самодельного алкоголя, — говорит Алия Рустамовна. — Но еще я хотела бы сказать, что дорогой алкоголь не значит безопасный. Даже если бутылка куплена в месте с лицензией, отравление у человека может наступить банально от количества выпитого этилового спирта!

Третья причина отравлений в зимние каникулы — угарный газ. Утечка в квартирах, баня, дача… Пациенты в новогодние праздники нередко попадают в отделение к Алие Насибуллиной с острыми отравлениями.

Доктор присоединяется ко всем своим коллегам: безопасной дозы алкоголя нет, он оказывает огромное влияние на все системы органов человека, это сильный токсикант. Но для тех, кто не видит праздник без бокала, есть правила «условно безопасного» употребления, советы по снижению токсического действия этанола. Употреблять алкоголь надо медленно, с большими паузами и всегда только на сытый желудок. И ни в коем случае не мешать его с лекарствами, как и советовала выше главный внештатный гастроэнтеролог республики.

— Есть лекарства, которые сильно могут взаимодействовать с алкоголем: все антидепрессанты, препараты снижающие сахар крови, практически все НПВП и обезболивающие. Они ухудшают защитную функцию печени, и в связи с этим в наше отделение тоже часто поступают пациенты, — заключает Алия Насибуллина.

А в беседе с нашим изданием специалист посоветовала не хранить по несколько дней салаты, заправленные майонезом. Это тоже не приносит пользы.

Нарколог: сохраняйте свое лицо!

Психиатр-нарколог, заведующий амбулаторным отделением РКНД №2, и. о. заместителя главного врача РКНД по поликлинической работе Булат Гатин рассуждает, что большие праздники — это соблазн и для здоровых людей, и для пациентов диспансера. Он выступает строго против любого употребления алкоголя во время праздников. На то есть шесть причин.

— Во-первых, порекомендую сохранить свое здоровье и свое лицо. На фоне алкогольного опьянения его очень легко потерять: меняется лицо, мышление, поведение, поступки. И чтобы в последующем не было стыдно за неприятные события, лучше воздержаться от употребления алкоголя. Во-вторых, я присоединяюсь к советам, которые дают токсикологи и гастроэнтерологи. Обильная еда, застолье с жирными блюдами — на это накладывается еще и алкоголь. А наш организм не железный. Все это в совокупности воздействует и на поджелудочную железу, и на печень, и на сердечную деятельность. К кризовым состояниям это может привести даже людей, которые совершают возлияния редко. Кроме того, у человека зачастую могут быть заболевания, о которых он даже не знает. При употреблении алкоголя может случиться обострение — дебют, — перечисляет доктор.

Булат Гатин призывает людей задуматься и о том, какой пример подают своим детям, выпивая дома за праздничным столом. Таким образом они нормализуют пагубную привычку, ведь дети — как губка: впитывают все, в том числе поведение родителей. И не исключено, что назавтра, выйдя на улицу, они решат: «А почему бы нет? Раз родители это делают, значит, это хорошо?». Это третья причина того, почему стоит воздержаться от алкоголя в праздники.

Причина номер четыре — вокруг множество развлечений. Но чтобы иметь к ним доступ, надо быть мобильным, быстро передвигаться. А для этого желательно быть за рулем. Трезвым.

— Я хотел бы предостеречь тех, кто не просто пьет, а предпочитает домашние самогоны и настойки: а насколько вы уверены в них? Вы ведь играете в русскую рулетку. И если на вас попадет та самая единственная пуля в стволе, вы попадете либо к коллегам-токсикологам, либо, к нам на детоксикацию, либо и вовсе на тот свет. Достаточно одного серьезного отравления, чтобы получить потом проблемы с почками, печенью, сердцем, головным мозгом на будущее. Потому что все взаимосвязано, — рассказывает нарколог.

Шестая причина — в том, что, с точки зрения наркологии, человек, ощущая радость от употребления алкоголя, будто бы вешает на себя якорь: «Я выпил — и мне стало весело и интересно». Это общественный стереотип: раз праздник — надо пить. Попробуйте провести Новый год без алкоголя, советует Булат Гатин. Вы увидите, что сможете веселиться так же.

— Со своей стороны, хочу пожелать всем читателям здоровья. И возможности его сохранить. Любое употребление алкоголя вызывает формирование зависимости, стереотипы поведения. Не существует безопасной дозы. Поэтому не нужно думать, что если вы позволяете себе выпить раз в полгода, то вы в безопасности. Это не безопасность, а иллюзия. Болезнь проявляется в самый ненужный момент. А мы, наркологи, мечтаем о том, чтобы как можно больше людей в один прекрасный момент решили: «Пожалуй, хватит!», — мечтает доктор.



