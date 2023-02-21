Министр финансов России: «Речи о повышении налогов сейчас не идет»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в стране не планируют повышать налоги. Его слова приводит пресс-служба министерства.

— Речи о повышении налогов сейчас не идет, — сказал он.

Говоря о послании президента страны, Силуанов рассказал, что все озвученные решения будут профинансированы в полном объеме, а средства на поддержку новых регионов уже заложены в российский бюджет.

Фото: скриншот трансляции

Сегодня Владимир Путин озвучил стратегическую задачу страны. Она состоит в том, чтобы вывести экономику России на новые рубежи. По словам главы государства, есть все возможности для прорыва по многим направлениям.

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Айрат Назипов