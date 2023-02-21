Детский омбудсмен Татарстана о словах Путина: «Семьи погибших в СВО будут под защитой и опекой государства»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец объяснила важность решения Владимира Путина предоставлять маткапитал в новых регионах России. Ее слова приводит RT:

— Эту важную, конкретную поддержку сейчас получат миллионы семей, которые в полной мере почувствуют себя частью великого сплоченного народа, — сказала она.

Также омбудсмен положительно оценила заявление главы государства о создании государственного фонда поддержки участников спецоперации и их семей.

Фото: скриншот трансляции

— Он поручил сделать это незамедлительно, открыть отделения фонда во всех регионах России по принципу одного окна, без бюрократии и проволочек, закрепление за каждым участником СВО социального работника, координатора, для моментального решения всех возникающих вопросов. При этом обязанности помогать военным не снимаются с других профильных ведомств. Это очень важный шаг, который позволит серьезно поддержать участников СВО и их семьи. Семьи погибших в СВО, их дети, также будут под защитой и опекой государства, — добавила Волынец.

«Реальное время» вело текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.



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Айрат Назипов