Повышение МРОТ, приостановка участия в ДСНВ, подготовка к ядерным испытаниям, возвращение к специалитету

О чем президент России Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин огласил сегодня долгожданное послание Федеральному собранию, которое длилось 1 час 45 минут — до рекорда 2018 года в 1 час 55 минут не хватило буквально немного. Главными темами, конечно, стали специальная военная операция, поддержка ее участников и жителей новых регионов России. Наиболее громкие заявления о повышении минимального размера оплаты труда, приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), возвращение специалитета и о возможных ядерных испытаниях прозвучали в середине и конце послания. Глава Минфина Антон Силуанов уже заявил, что озвученные президентом решения будут профинансированы в полном объеме. «Реальное время» собрало главные итоги послания и обсудило их с экспертами.

О специальной военной операции: «Наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию»

— С сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, — рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа, когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность, — начал президент и напомнил о начавшейся год назад специальной военной операции — ее задачи будут выполнены.

По словам президента России, еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину систем ПВО, боевых самолетов, другой тяжелой техники, а также ядерного оружия.

— США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне. И сегодня признаются в этом — они же признаются в этом публично, открыто, не стесняясь. Они словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения, и «нормандский формат» дипломатическим спектаклем, блефом. Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне — я хочу это подчеркнуть — именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами, — заявил глава государства. Он отметил, что к февралю 2022 года все было готово «для очередной кровавой карательной акции на Донбассе».

Сейчас же Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон.

— Я не буду сейчас детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий, на их планах по наращиванию военных поставок — всем и так это хорошо известно. Но одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно. Элиты Запада не скрывают своей цели: нанести, как они говорят, это прямая речь, «стратегическое поражение России». Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так все это и понимаем, и соответствующим образом будем на это реагировать, потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны, — подчеркнул Путин.

По его словам, победить Россию на поле боя невозможно.

— Горжусь — думаю, что все мы гордимся — что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм — чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым, я подчеркну, каждым неразрывной своей собственной судьбы с судьбой Отечества, — отметил он.

О поддержке семей участников СВО: «На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты»

Отдельно глава государства остановился на поддержке семей погибших в специальной военной операции, а также ветеранов. Для этого будет создан специальный государственный фонд:

— Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии, — заявил Владимир Путин.

Важной задачей фонда является организация долговременного ухода на дому и высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается.

— Прошу правительство совместно с комиссией Госсовета по социальной политике, регионами в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи — простым, по принципу «одного окна», без казенщины и бюрократии. За каждой семьей, я подчеркиваю, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой, персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы. Обращаю внимание: уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах Российской Федерации, — сказал президент.

При этом создание фонда не снимает ответственности с других структур.



— Наш долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. — заметил Путин.

О поддержке новых регионов: «Сделаем все, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир»

— Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов Федерации. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией. Обязательно общими усилиями реализуем все эти планы. Сегодня регионы страны оказывают прямую поддержку городам, районам и поселкам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонщины, делают это искренне, как настоящие братья и сестры. Теперь мы снова вместе, а значит, стали еще сильнее и сделаем все, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена. За это, за своих предков, за будущее детей и внуков, за восстановление исторической справедливости, за воссоединение нашего народа сегодня сражаются бойцы, наши герои, — заявил глава государства.

Одной из главных мер поддержки для новых регионов России стало решение о выдаче материнского капитала на детей, рожденных после 2007 года, — аналогичная мера была принята после присоединения Крыма и Севастополя в 2014 году. «Реальное время» писало, что по этому вопросу изучалось общественное мнение. В 2023 году размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого и 775,6 тыс. рублей на второго ребенка — если семья не получала сертификат на первенца.

Кроме того, Путин разрешил новым регионам получить и использовать средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, уже сейчас.

Об экономической ситуации: «Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался»

Говоря об экономике России, Путин заявил, что она оказалась гораздо прочнее. Всего в 2022 году на поддержку экономики направили триллион рублей.

— Нам предрекали, помните, спад экономики 20—25 процентов, 10. Совсем недавно мы говорили 2,9 — я говорил. Чуть позднее — 2,5. Валовый внутренний продукт в 2022 году снизился на 2,1 процента — это самые свежие данные. При этом напомню, что еще в феврале — марте прошлого года, как я уже сказал, предрекали нам просто обвал экономики, — сказал Путин.

Смысл работы властей не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, стратегическая задача — вывести экономику России на новые рубежи, отметил Путин

— Сейчас все меняется, причем меняется очень и очень быстро. Это время не только вызовов, но и возможностей. Сегодня это действительно так, и от того, как мы это реализуем, зависит наша будущая жизнь, — сказал он.

Что касается санкций, то, по словам президента, это лишь средство:

— А цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата: «заставить страдать наших граждан». Вот такие «гуманисты». Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался, — сказал Путин.

По поводу инфляции: по некоторым оценкам, уже во втором квартале текущего года инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4%. Путин напомнил, что сейчас в некоторых странах Евросоюза она дорастает до 20%, тогда как у нас в стране она составляет 5%.

Также Путин предложил заняться запуском госпрограммы, которая позволит гражданам вкладывать деньги внутри страны и в добровольные пенсионные накопления. Страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений составит 2,8 млн рублей — вдвое больше, чем для банковских вкладов.

Повышаются и размеры социальных налоговых вычетов:

на обучение детей — с 50 до 110 тыс. рублей в год;

на собственное обучение и медицину — со 120 до 150 тыс. рублей.

О возвращении специалитета: «Подготовить миллион специалистов — это стратегическая задача»

В послании Владимир Путин предложил вернуться и к базовой системе подготовки специалистов в вузах, синтезировав лучшее из опыта СССР и последних десятилетий. По словам главы государства, срок такого обучения составит от 4 до 6 лет. Вместе с этим он также обратил внимание, что переход на новую систему высшего образования необходимо сделать плавным. Российский лидер поручил «все продумать, проработать до мелочей».

— Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, — обратил внимание Владимир Путин.

Глава государства также пояснил, что узкие специалисты после базового обучения в вузе смогут продолжить обучение в магистратуре и ординатуре. Кроме того, Путин отметил, что студенты, которые на сегодняшний день уже находятся в процессе обучения, смогут продолжить его по уже действующим программам. Они не должны потерять свои права, заключил он.

Вместе с этим президент заявил, что задача России на ближайшие 5 лет — это подготовить миллион специалистов рабочих профессий в средних профессиональных организациях. По его словам, на сегодняшний день страна нуждается в специалистах среднего звена для обеспечения ее безопасности и конкурентоспособности. Среди направлений, по которым требуется подготовить специалистов в колледжах и техникумах, Владимир Путин обозначил электронную промышленность, индустрию робототехники, машиностроение, металлургию, фармацевтику, сельское хозяйство и ОПК, строительство, транспорт. В списке также атомная и другие отрасли.

Заместитель председателя Общественной палаты Татарстана, ректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Асия Тимирясова прокомментировала «Реальному времени» предложения президента, отметив, что сегодня на сфере образования лежит большая ответственность. По ее словам, уже сегодня начиная со школ в данной сфере происходит заметное совершенствование. Во многом оно происходит за счет уже имеющихся программ, сказала она.



— С чего начал Владимир Владимирович? С того, что надо повысить уровень исторических знаний. В принципе, эта работа уже была начата. В этом учебном году у нас во всех школах появились «Разговоры о важном», а со следующего года во всех вузах вводится обязательный для всех курс «Основы российской государственности» в размере 144 часов. Это правильно, потому что не зная и не чувствуя истории своей страны, нельзя понимать ее величия. Еще отрадно, что в прошлом послании была заявлена широкомасштабная система модернизации и ремонта школ. Очень радует, что эта программа не будет свернута и все, что было запланировано в части строительства и капремонта, будет выполнено. В частности, Владимир Владимирович озвучивал, что 400 новых школ запланировано ввести только в 2023 году, — заявила Тимирясова.

Говоря о системе среднего профессионального образования, она рассказала, что сегодня в России ощущается серьезный кадровый голод. Тимирясова отдельно отметила, что в Татарстане уже существует специальная система по подготовке кадров, которая успешно зарекомендовала себя:

— Переходя к системе среднего профессионального образования: меня очень порадовало то, что будет более широкий переход в расширение программ профессионалитета. Что такое профессионалитет? Это более короткие сроки обучения для отраслей, которые максимально нуждаются в кадрах. Это правильно, ведь мы сейчас как раз и наблюдаем кадровый голод в различных отраслях именно на специалистов с профессиональным образованием. Кстати, что касается учебно-производственных комплексов, то это очень хорошая идея, но здесь у Татарстана прекрасный опыт. Мы эти комплексы уже давно внедряем в работу средних профессиональных образований. Это наши ресурсные центры — сейчас в системе СПО 47 таких центров. Они все оснащены по последнему слову техники. И, конечно же, глобальная задача, о которой сказал президент, это подготовить миллион специалистов для различных сфер. В первую очередь это, конечно, ИТ-специалисты, машиностроения, сельского хозяйства. Я думаю это вполне выполнимо, ведь мы видим, что сейчас есть большой интерес к системе СПО. Если она будет поддерживаться и если будут рабочие места, то подготовить миллион специалистов — это стратегическая задача, которая нам по силам, — сказала она.

Тимирясова также отметила важность возвращения к традиционной системе обучения, объяснив ее необходимость нехваткой учебных часов для отдельных специальностей.

— Что касается высшего образования, то тут очень радует, что президент сказал о поддержке фундаментальной науки. Ведь мы понимаем, что фундаментальная наука не дает быстрых результатов, но она дает качественные научные прорывы. Поэтому очень важна поддержка науки, и в этом же ключе важна поддержка молодых ученых. Да, программа есть, но ее надо расширить. Это даст, на мой взгляд, хороший приток молодых людей в сферу науки. К сожалению, мы видим, что сейчас наука не молодеет и средний возраст ученых не понижается, а, наоборот, повышается. Еще очень важно, на мой взгляд, то, что он обозначил переход к нашей традиционной системе образования, которая у нас и была. Абсолютно правильно. Взять все лучшее, что у нас было, и добавить к этому современные наработки. Возвращение к системе от 4 до 6 лет обучения — это правильно. Мы видим, что во многих профессиях и направлениях четырех лет недостаточно. Будет возможность выстраивать образовательную программу для подготовки профессионала, который после окончания учебы не будет постоянно доучиваться из-за того, что ему не хватило каких-то знаний в вузе, — заключила эксперт.

О бизнесменах: «Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами»

Говоря о бизнесе, президент России заявил, что образ Запада как тихой гавани и прибежища капитала оказался призраком, а российских бизнесменов там просто ограбили:

— Последние события убедительно показали, что образ Запада как тихой гавани и прибежища капитала оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли. Их там просто ограбили, отняли даже законно заработанные средства, — заявил глава государства.

По словам российского лидера, сбылись его предсказания о том, что российский бизнес на Западе будет «глотать пыль» в попытках спасти свои деньги:

— Как-то в шутку, многие помнят, наверное, обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Ровно так все и вышло, — подчеркнул он.

Как отметил президент, сегодня предприниматели вместо того, чтобы покидать Россию и выводить свои капиталы, должны работать для соотечественников. По его словам, бизнесмены должны не просто открывать новые предприятия, но «менять жизнь вокруг себя». Такие вложения не только помогут приумножить свой капитал, но и заслужить признание и благодарность россиян «на поколение вперед».

— И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса. Все должны понять — и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России. И тогда мы действительно создадим прочную, самодостаточную экономику, которая не закрывается от мира, а использует все свои конкурентные преимущества. Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на ее национальное развитие, — сказал он.

Он также в очередной раз отметил то, что российские предприниматели, уехавшие за границу, так и останутся для Запада вторым сортом, несмотря на свои деньги и титулы:

— Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами, попытается подыскать место в, казалось бы, привлекательной западной столице или на курорте, другом тепленьком местечке за границей. Это право любого человека, на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все, что угодно. И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров и мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять — они там второй сорт, — подчеркнул Путин.

По словам президента, российский бизнес должен воспользоваться ситуацией и занять ниши ушедших из страны западных компаний, так как в этом году прогнозируется солидный рост внутреннего спроса.

О повышении МРОТ: «Это достаточно революционно»

В ходе послания Путин объявил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) — с 1 января 2024 года он вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.

— Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат, — пообещал глава государства.



Напомним, МРОТ в России с 1 января 2023 года составляет 16 242 рубля. Минимальный желаемый размер МРОТ в столице Татарстана в среднем составил 35,2 тысячи. Первое место по более высоким ожиданиям МРОТ занимает Москва. В среднем ее жители рассчитывают на 43,5 тысячи рублей. О том, что Владимир Путин дал правительству поручение о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в 2023 году, стало известно еще в конце января. Однако тогда сообщалось, что правительство должно будет представить предложения по дальнейшему повышению МРОТ до 1 июля текущего года.

Как рассказал «Реальному времени» председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, такое решение президента является «революционным». По его словам, необычным является то, что данная формула не связана с цифрами инфляции и направлена на поддержку обычных граждан.



— Безусловно, это не просто правильное решение. Это, по-моему, первый такой случай за все время существования такого явления, как МРОТ — этой математической единицы. Случай, когда принимается решение повысить МРОТ вне связи только с чисто инфляционными показателями. Мне кажется, что это достаточно революционно. То есть это подход, когда государство, учитывая сложную социальную ситуацию для определенных категорий граждан, прежде всего малоимущих, исходит из того, что величина МРОТ — это не только расчетный показатель, но и способ поддержки значительной части населения. Именно поэтому Путин и предложил такую формулу, когда повышение МРОТ будет увязано с инфляционными цифрами, но и сразу делает существенный шаг, не имеющий аналогов в истории этой единицы. Сразу будет рекордное в совокупности повышение, которое не увязывается только с цифрами инфляции, — сказал он.

Морозов отметил, что рекордное повышение МРОТ приведет ко многим существенным изменениям, так как от данного значения исчисляются и другие социальные выплаты для абсолютно разных слоев населения:



— Это, безусловно, приведет ко многим изменениям. От МРОТа исчисляются все другие социальные выплаты. Точно будут два важных момента. Во-первых, работодатель, как известно, не имеет права по закону платить зарплату ниже, чем МРОТ. Соответственно, граница оплаты будет устанавливаться на достаточно высоком потолке. Это особенно будет характерно для тех районов страны и тех населенных пунктов, где и так не очень высокая зарплата. Это прежде всего сельские территории, малые города, моногорода, где есть проблемы с рабочими местами, где большинство граждан работает в сфере услуг и нет никаких крупных производств. Это сразу дает очень серьезную поддержку людям. Второе, от этой величины будет вестись размер других выплат — это и оплата труда в целом по экономике. Фактически эта цифра перенесется на все другие выплаты, которые будут получать граждане, — подчеркнул председатель Комитета ГД по контролю.



О простановке участия в ДНСВ и подготовке к ядерным испытаниям: «Есть такое устойчивое выражение: пушки вместо масла»

Одно из главных заявлений послания — приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ):

— Повторю: не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие. Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса (о продолжении действия ДСНВ, — прим. ред.), мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса, — отметил президент России.

По словам Путина, есть информация, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия.

— В этой ситуации Министерство обороны России и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы проведем, — заявил Путин.

Тут стоит напомнить слова Путина, сказанные в середине послания, — уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами составляет 91,3%.

— Есть такое устойчивое выражение: пушки вместо масла. Оборона страны, конечно, важнейший приоритет, но, решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику. У нас есть все для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны. Именно в этой логике мы и действуем и будем действовать дальше, — заметил глава государства.

«Россия ответит на любые вызовы»

Под конец послания, которое длилось почти два часа и стало одним из самых длинных, Путин сообщил о признании утратившим силу указа о мерах по реализации внешнеполитического курса России, действовавший с 2012 года.

— Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — одна страна, один большой и сплоченный народ. Правда за нами, — заключил Путин.

