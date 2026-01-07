Митрополит Кирилл: «Желаю, чтобы наступил мир, о котором все сегодня молятся»

В соборе Казанской иконы Божией Матери прошла рождественская служба

Фото: Артем Дергунов

Сегодня православные христиане отмечают один из главных праздников — Рождество Христово. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил главную рождественскую службу. Праздничная литургия прошла в Казанском кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Она началась за несколько минут до полуночи и собрала много верующих. Подробности — в материале «Реального времени».

«Жить в атмосфере любви и взаимопонимания»

На торжественное богослужение в собор Казанской иконы Божией Матери собрались несколько сотен верующих. Многие пришли семьями.

Семья Павла и Ирины Ляпустиных из Казани ходит в храм со своими шестерыми детьми Артемом, Полиной, Анастасией, Иваном, Николаем и Александром не только на все праздники, но и каждое воскресенье. Пара когда-то в молодости жила недалеко от места, где сейчас восстановлен кафедральный собор. Будущие муж и жена учились вместе и жили через дорогу. Здесь же ходили к своему духовному отцу. Теперь большая семья живет в собственном доме, но продолжает ходить в этот храм. Радость в Рождество глава семьи сравнивает с радостью от рождения детей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Это еще большая радость, чем рождение детей, потому что родился Господь, спаситель всех людей. В этот праздник главное помнить, что нужно жить в атмосфере любви и взаимопонимания, все вместе, — отметил Павел Ляпустин.

Семья Татьяны и Вадима Турашевых приехала в Казань из Москвы. У четы четыре дочери и три из них — София, Ульяна и Ярослава — гостят в Казани впервые. За день до этого они все вместе гуляли по Нижнему Новгороду, а специально к Рождеству приехали в столицу Татарстана.

— В этом году мы встречаем Рождество в вашем городе. Новогодняя Казань — невероятно красивая. Наша задача — посетить самые яркие достопримечательности, и собор Казанской иконы Божией Матери — это особенное место для нас. На Рождество главная традиция в нашей семье — собираться вместе за праздничным столом. А в этом году Рождество у нас будет с проведением мастер-классов, будем делать сладкий стол с чак-чаком, — призналась Татьяна Турашева.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Рождество для семьи двойной праздник. 7 января родилась их дочь София. В этом году она отмечает 15-летие. Как отметила именинница, для нее честь родиться в этот день. «Каждый раз Рождество наполняет наш дом чем-то теплым и душевным», — не скрывала чувств она.

«Рождественская служба — как зарядка для души на год»

Татьяна Нечипоренко приехала специально на рождественскую службу из села Шемордан Сабинского района. Для нее это уже традиция:

— В нашем поселке тоже есть приход с нашим отцом Артемием и матушкой Марией. Еще я очень часто езжу в Арск, очень люблю Арский приход с отцом Линем, сегодня должна была быть с ними, но решила, что мне надо приехать сюда. Рождественская служба для меня как зарядка для телефона на целый год. Душа внутри наполняется счастьем. Хочу пожелать всем здоровья, счастья, любви, чтобы близкие всегда были рядом. Самое главное — хочу пожелать всем мирного неба над головой, чтобы солнце светило каждому в окно и чтобы слезы текли только от счастья. Остальное все наладится. На все Божья воля.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Анастасия Петрова приехала на праздники из Санкт-Петербурга. Она родилась в Казани, а сейчас живет в городе на Неве и навещает родителей в родном городе. Завтра утром улетает обратно в Питер.

— На праздник я приезжаю именно в Казань, потому что провести Новый год и Рождество с семьей очень важно для меня. Рождение Христа мы справляли с детства. Этот праздник очень душевный и очень семейный, — уверена девушка.

А Надежда Давлетшина из Екатеринбурга в Казани в первый раз и не скрывает своего восхищения:

— Казань — очень красивая. Город очень чистый и светлый, потому что люди приветливые и доброжелательные. Спасибо за гостеприимство. Мы рады, что Рождество встречаем именно здесь и в таком уникальном месте, как собор Казанской иконы Божией Матери. Специально перед его посещением, мы изучили всю историю этого храма и были очень впечатлены.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Этот праздник — воплощение любви среди нас»

Рождество Христово остается самым любимым, родным и домашним праздником, который объединяет всех, уверен митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, который до начала богослужения пообщался с журналистами.

— Он остается сегодня самым любимым праздником, таким мирным, не политизированным, может быть, даже не чисто религиозным, но таким своим родным, домашним, — сказал владыка.

Напомнив историю путеводной Вифлеемской звезды, которая привела волхвов к Иисусу, Митрополит призвал ценить и видеть радость вокруг себя.

— Мы очень часто ищем какое-то счастье и не знаем, где его найти. А оно рядом с нами. Надо просто посмотреть вокруг себя. Слава Богу что мы сегодня живы, ходим по своей родной земле. Благодарим Бога за то, что у нас есть близкие. Что сегодня жизнь продолжается, несмотря ни на что. Мы смотрим вдаль с уверенностью, с надеждой на Божью помощь и на его божественную любовь, чего нам всем в жизни очень не хватает. Этот праздник — воплощение любви среди нас. Бог есть любовь, — указал он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Поздравляя всех с праздником, владыка пожелал мира в доме. «Хочу пожелать, чтобы божественная любовь давала нам силы и возможности жить на этом свете, трудиться во славу Божию, видеть над собой чистое небо. Чтобы наступил мир, о котором сегодня все молятся особенно в нашей стране, чтобы наши близкие вернулись живыми и здоровыми. Очень желаю, чтобы в этом году мы выдохнули и встретили всех тех, кто пришел с мест боевых столкновений. Чтобы милость божия никогда от нас не отходила», — пожелал митрополит.

1 / 51 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов