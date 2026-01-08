WSJ: администрация Трампа готовит план долгосрочного контроля над нефтью Венесуэлы

Цель инициативы — добиться снижения мировых цен на нефть до уровня $50 за баррель

Фото: Максим Платонов

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает масштабный план по установлению долгосрочного контроля над нефтяной промышленностью Венесуэлы. Цель инициативы — добиться снижения мировых цен на нефть до уровня $50 за баррель, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении президента.

Согласно публикации, ключевая часть плана предполагает установление контроля над государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. Речь идет о вовлеченности в процессы купли‑продажи основной доли добываемой в стране нефти. Это позволит США оказывать прямое влияние на объемы поставок и ценообразование на глобальном рынке.

3 января США провели операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой президент Николас Мадуро и его супруга были задержаны и вывезены из страны. 5 января они предстали перед федеральным судом в Нью‑Йорке, где им предъявили обвинения, включая причастность к наркотерроризму.

8 января Дональд Трамп в интервью The New York Times подтвердил, что американское присутствие в Венесуэле может продлиться значительно дольше одного года. На вопрос о сроках — месяцы или год — президент ответил: «Я бы сказал, гораздо дольше». При этом конкретные временные рамки американского контроля над страной он не обозначил.

Стоит отметить, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти — по данным ОПЕК, они оцениваются в 303,8 млрд баррелей. Однако из‑за многолетних экономических санкций, политической нестабильности и недостатка инвестиций добыча в последние годы существенно сократилась.

Рената Валеева