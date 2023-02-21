В Набережных Челнах пройдут дополнительные выборы в Госсовет Татарстана 28 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дополнительные выборы в Госсовет Татарстана пройдут в Набережных Челнах 28 мая. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на главу ЦИК республики Андрея Кондратьева.

По его словам, жители будут голосовать за нового депутата от Электротехнического одномандатного округа. Ранее его представлял глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко. Полномочия депутата досрочно прекращены.

— В этом округе 57 тысяч избирателей. Территориальные избранные комиссии на участке опытные. Очень прошу особое внимание уделить маломобильным группам избирателей, — отметил Кондратьев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Специально для выборов будут развернуты 24 участковые избирательные комиссии.

В Единый день голосования, 11 сентября прошлого года, в Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Государственного совета РТ и представительных органов местного самоуправления. Всего избрали 180 депутатов представительных органов местного самоуправления. Выборы проходили в 39 районах республики по 181 избирательному округу.



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Айрат Назипов