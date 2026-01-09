Казань попала в топ-5 направлений для поездок россиян после новогодних каникул

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла пятое место в рейтинге направлений для поездок россиян после новогодних каникул. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на OneTwoTrip. Первые четыре строчки заняли Москва, Санкт-Петербург, Эсто-Садок и Адлер. После Казани идут Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Краснодар и Екатеринбург.

В топ зарубежных направлений вошли Таиланд, Турция, Италия, ОАЭ, Франция, Китай, Вьетнам, Испания, Япония и Белоруссия.

В целом, согласно данным отельных бронирований россиян с 12 по 31 января, 54% из них приходятся на Россию, остальные 46% — на зарубежные страны. За год доля последних выросла почти на 10%.



Ранее Казань вошла в топ‑5 российских городов для одиночных путешествий.



Денис Петров