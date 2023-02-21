В Татарстане в 2022 году зарегистрировали 7 случаев бешенства среди животных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в 2022 году зарегистрировали семь лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных в шести муниципалитетах. Это на 15 случаев меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда было зарегистрировано 22 случая, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.



В структуре заболевания бешенством среди животных основная доля заболеваний зарегистрирована у кошек — это три случая (43%), у собак два случая (29%), еще по одному случаю у диких животных — ласки и куницы (по 14%).

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

Начальник Главного управления ветеринарии Кабмина республики Алмаз Хисамутдинов в январе сообщал, что ситуация по бешенству в Татарстане в 2022 году стала «самой благополучной по сравнению с другими годами».

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Маргарита Головатенко