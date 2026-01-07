Турпоток достиг 5 млн человек, но вредит «серый рынок»: итоги года в туриндустрии Татарстана

Чем республике запомнился 2025-й и каких вызовов ждать в 2026-м

В туристической отрасли республики 2025-й ждали с некоторым опасением из-за отсутствия крупных международных мероприятий, которыми изобиловали предыдущие годы. Например, 2024-й запомнился саммитом БРИКС и «Играми будущего», а в минувшем году столь крупных мероприятий в Татарстане не было. Тем не менее Казань смогла привлечь 5 млн туристов и уже ставит планку на 6 млн, сообщил мэр города Ильсур Метшин. Впрочем, отельеры отмечают — ощущалось снижение потока гостей. Туристов перехватывают конкуренты с «серого рынка», так называемые «посуточники». Вызовом года для отрасли стал туристический налог, 85,6% доходов от которого ожидаемо поступили в бюджет Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казань преодолела планку в 5 млн туристов

2024 год стал для туриндустрии историческим: Казань приняла саммит БРИКС и привлекла много гостей. К масштабному событию готовились и власти, и отельеры. В этом году событийная программа не включала крупные международные мероприятия, но Казань осталась популярным направлением для гостей.

С января по октябрь турпоток в столицу Татарстана составил 3,3 млн туристов, что выше на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии. По последним данным, за год столицу посетили 5 млн туристов — они принесли городу 36 млрд рублей, заявил на декабрьской встрече с журналистами мэр Казани Ильсур Метшин. В прошлом году в Казани побывали 4,5 млн человек.

В планах — к 2030 году довести цифру до 6 млн. Смелое обещание дал новый глава Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили. В ноябре он сменил на этом посту Дарью Санникову, которая была назначена советником мэра города по работе в Ассоциации городов стран БРИКС.

— Я, как и вы, взял колу, попкорн, чтобы наблюдать. Дай бог ему реализовать то, о чем он смело говорит, — прокомментировал планы Шавлиашвили Ильсур Метшин.

Госкомитет Татарстана по туризму заявлял и о более амбициозных планах. «Наша цель — дойти до 7 млн в ближайшие пять лет», — заявлял глава ведомства Сергей Иванов.

За январь — октябрь прирост турпотока в республику составил порядка 18%. Главными точками притяжения стали Казанский кремль, остров-град Свияжск, Болгар, Елабуга, Тетюши. В основном республику посещают россияне. На иностранцев приходится не более 8% гостей, чаще всего это жители Китая и стран Персидского залива.

Больше всего выросло число гостей в Чистополе — там открылась пристань, соответственно, появился круизный турпоток. Речное сообщение в целом показывает хороший прирост, в том числе в части экскурсионных поездок по воде. В уходящем году прошли тестовые речные рейсы Чистополь — Набережные Челны и Казань — Пермь. Есть надежда, что в будущем они станут регулярными.

— В этом году на внутрирегиональных маршрутах мы видим прирост 24,3%. Растут все круизные центры: и Казань, и Свияжск, и Болгар, и Тетюши, и Чистополь, и Мамадыш, — подчеркнул глава Госкомитета.



Год запомнился казанцам открытием новых рейсов в регионы России и за границу. Так, стали доступны прямые перелеты в Абу-Даби и Рас-эль-Хайма (ОАЭ), Камрань и Фукуок (Вьетнам), Шарм-эш-Шейх и Хургаду (Египет). А вот обещанные рейсы в Абхазию так и не открылись.

В течение года Госкомитет провел серию пресс-туров в регионы России и за рубеж. «Реальное время» публиковало путевые заметки о контрастном Таджикистане и горной Ингушетии.

Отельеры vs посуточная аренда

— Согласна, что этот год у нас не прошел настолько масштабно и событийно, — признала в разговоре с «Реальным временем» руководитель Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова. — Тем не менее был поток туристов, который мы принимали. Я считаю, что этот год нет смысла сравнивать ни с 2024-м, ни с 2023-м. Хотя падение [потока гостей], безусловно, было. Как без этого? Если сравнивать с процентом загрузки этого года и прошлых годов, то, естественно, разница есть, и в меньшую сторону.

По данным вице-президента Ассоциации отельеров города и республики Лилии Усмановой, средняя загрузка отелей в республике составляла порядка 59%.

— Но это не означает, что все отели у нас постоянно загружены. Три дня в неделю номера остаются свободными. Турпоток перераспределяется среди новых объектов и различных форматов размещения, в том числе аренды квартир, — рассказала она.

В Казани загрузка средств размещения за 10 месяцев составила более 57%. Традиционно пиковыми периодами уходящего года стали новогодние и майские праздники, летние месяцы, когда загрузка достигала 90—100%.

Конкуренция с «серым рынком» — один из главных вызовов перед отраслью в новом году. Готовы к нему не все. В Татарстане сейчас зарегистрировано 547 гостиниц, в том числе девять отелей пятизвездочной категории, 41 — категории четырех звезд, 87 — категории трех звезд. На Казань приходится почти половина всех гостиниц Татарстана. В столице насчитывается 236 средств размещения различной категории звездности на 17,3 тыс. мест. Что касается краткосрочной аренды, 4,5 тыс. казанских собственников сдают 11 тыс. квартир, сообщил мэр города.

— На данный момент у нас достаточно большой объем отелей премиум-сегмента, но гостиницы категории две-три звезды не выдерживают конкуренции с посуточной арендой и «серым рынком», — утверждает вице-президент ассоциации отельеров.

Как рассказала Инга Гадзаова, решение этой проблемы требует комплексного подхода:

— Мы прекрасно понимаем, что это необходимо решать на глобальном уровне. Это затронет многие законодательные документы. [Решения требуются даже] не со стороны региона, а на федеральном уровне.

Конкуренция на рынке посуточной аренды будет только расти

Динамика спроса на краткосрочную аренду квартир в Казани положительная, порядка 29% год к году. Такие данные в интервью «Реальному времени» привел руководитель по развитию сервисов для арендодателей платформы «Авито Путешествия» Рауль Салахов. В Казани есть управляющие компании, у которых в управлении 100+ квартир. «Это большие, крупные бизнесы, по объемам сопоставимые с трехзвездочными гостиницами», — утверждает эксперт.

Самое популярное жилье — это однокомнатные квартиры. На них приходится каждое второе бронирование. Дальше идут студии, двухкомнатные квартиры, реже — трехкомнатные и более.

По его прогнозу, в следующем году конкуренция на этом рынке будет только расти.

— Предложений становится все больше, и поэтому необходимо наращивать сервис. Мы работаем с крупными арендодателями в Казани и обсуждаем с ними, рассказываем про то, какие сейчас есть тренды, и совместно делимся успешным опытом. Мы видим, что гость становится более избирательным, он хочет получать сервис лучше. Если несколько лет назад было достаточно, просто чтобы квартира выглядела нормальной по фотографиям, то сейчас люди ездят все чаще и им хочется понять, какой будет сервис, что с уборкой квартиры. Особенно, если люди приезжают на неделю или на две, важно понять, как будут менять постельное белье. И все вот эти процессы, которые несколько лет назад были в единичных квартирах, сейчас становятся стандартами рынка.

Первый год действия туристического налога

С 1 января 2025 года в регионах России начал действовать туристический налог. Ставка составила 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Изначально сообщалось о том, что турналог планируют ввести в шести городах: Казани, Болгаре, Азнакаево, Менделеевске, Чистополе, Зеленодольске, а также поселениях Спасского, Менделеевского, Зеленодольского и Чистопольского районов. Впоследствии часть муниципалитетов от него отказались.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минфина Татарстана, сейчас турналог действует в ряде городов и населенных пунктов республики:

Казани;

Зеленодольске и четырех поселениях Зеленодольского района;

Болгаре и трех поселениях Спасского района;

семи поселениях Верхнеуслонского района.

По итогам 11 месяцев турналог принес в местные бюджеты 139,1 млн рублей. Основная доля — 119,1 млн рублей, или 85,6% — пришлась на Казань.

Отельеры с опасением ждут повышения турналога в 2026 году.

— Мы относимся [к следующему году] с определенной осторожностью. На это повлиял и сам 2025 год: не было большого количества мероприятий и событий. Плюс ко всему мы понимаем, что в следующем году у нас будет прирост туристического налога до 2% (от стоимости проживания — прим. ред.). Также у нас происходят налоговые реформы, что тоже оказывает значительное влияние. Но все то, о чем я говорю, [имеет значение] непосредственно в плане работы. Если говорить о туристическом потоке, то Казань у нас все равно остается центром внимания. Мы все-таки надеемся на рост турпотока, ждем его, готовимся, — поделилась Инга Гадзаова.

Глава Госкомитета РТ по туризму выступил с инициативой переложить выплаты с гостиниц на самих гостей. Иначе говоря, заменить турналог курортным сбором, который действовал в некоторых регионах в 2023—2024 годах. Предложение он высказал на заседании Совета законодателей ПФО, которое прошло в начале декабря.

— Процесс налогового учета очень сложный и требует от гостиниц дополнительных человеческих ресурсов. Поскольку плательщиком налога является сама гостиница, отельерам приходится очень скрупулезно высчитывать сумму налога при каждом бронировании номера, оплате проживания. Во-первых, есть много льготных категорий. Во-вторых, необходимость уплаты турналога меняется в зависимости от того, кто и когда оплачивает проживание, — заявил Иванов.



Ужесточение правил для гостиниц и экскурсоводов

Еще одно нововведение 2025 года — обязательная классификация средств размещения. Новая система в стране начала действовать с 1 января 2025 года. Гостиницы, санатории, кемпинги и базы отдыха обязали пройти процедуру самооценки и войти в специальный единый реестр — в Казани это сделали все средства размещения.

Изменения коснулись и работы экскурсоводов. С 1 марта 2025 года оказывать услуги они могут только после прохождения аттестации. В республике на сегодня насчитывается 585 аккредитованных экскурсоводов, сообщили нашему изданию в Госкомитете по туризму.

— Аттестация экскурсовода — это ключевой элемент в обеспечении качественного и безопасного туристического опыта. Наличие аттестации гарантирует, что специалист обладает необходимыми знаниями об истории, культуре и географии региона, владеет навыками профессиональной коммуникации и способен предоставить достоверную информацию туристам. Мы считаем аттестацию необходимым условием для работы экскурсовода, обеспечивающим высокий уровень, — так оценивал нововведения Сергей Иванов.

