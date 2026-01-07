Турпоток достиг 5 млн человек, но вредит «серый рынок»: итоги года в туриндустрии Татарстана
Чем республике запомнился 2025-й и каких вызовов ждать в 2026-м
В туристической отрасли республики 2025-й ждали с некоторым опасением из-за отсутствия крупных международных мероприятий, которыми изобиловали предыдущие годы. Например, 2024-й запомнился саммитом БРИКС и «Играми будущего», а в минувшем году столь крупных мероприятий в Татарстане не было. Тем не менее Казань смогла привлечь 5 млн туристов и уже ставит планку на 6 млн, сообщил мэр города Ильсур Метшин. Впрочем, отельеры отмечают — ощущалось снижение потока гостей. Туристов перехватывают конкуренты с «серого рынка», так называемые «посуточники». Вызовом года для отрасли стал туристический налог, 85,6% доходов от которого ожидаемо поступили в бюджет Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».
Казань преодолела планку в 5 млн туристов
2024 год стал для туриндустрии историческим: Казань приняла саммит БРИКС и привлекла много гостей. К масштабному событию готовились и власти, и отельеры. В этом году событийная программа не включала крупные международные мероприятия, но Казань осталась популярным направлением для гостей.
С января по октябрь турпоток в столицу Татарстана составил 3,3 млн туристов, что выше на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии. По последним данным, за год столицу посетили 5 млн туристов — они принесли городу 36 млрд рублей, заявил на декабрьской встрече с журналистами мэр Казани Ильсур Метшин. В прошлом году в Казани побывали 4,5 млн человек.
В планах — к 2030 году довести цифру до 6 млн. Смелое обещание дал новый глава Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили. В ноябре он сменил на этом посту Дарью Санникову, которая была назначена советником мэра города по работе в Ассоциации городов стран БРИКС.
— Я, как и вы, взял колу, попкорн, чтобы наблюдать. Дай бог ему реализовать то, о чем он смело говорит, — прокомментировал планы Шавлиашвили Ильсур Метшин.
Госкомитет Татарстана по туризму заявлял и о более амбициозных планах. «Наша цель — дойти до 7 млн в ближайшие пять лет», — заявлял глава ведомства Сергей Иванов.
За январь — октябрь прирост турпотока в республику составил порядка 18%. Главными точками притяжения стали Казанский кремль, остров-град Свияжск, Болгар, Елабуга, Тетюши. В основном республику посещают россияне. На иностранцев приходится не более 8% гостей, чаще всего это жители Китая и стран Персидского залива.
Больше всего выросло число гостей в Чистополе — там открылась пристань, соответственно, появился круизный турпоток. Речное сообщение в целом показывает хороший прирост, в том числе в части экскурсионных поездок по воде. В уходящем году прошли тестовые речные рейсы Чистополь — Набережные Челны и Казань — Пермь. Есть надежда, что в будущем они станут регулярными.
— В этом году на внутрирегиональных маршрутах мы видим прирост 24,3%. Растут все круизные центры: и Казань, и Свияжск, и Болгар, и Тетюши, и Чистополь, и Мамадыш, — подчеркнул глава Госкомитета.
Год запомнился казанцам открытием новых рейсов в регионы России и за границу. Так, стали доступны прямые перелеты в Абу-Даби и Рас-эль-Хайма (ОАЭ), Камрань и Фукуок (Вьетнам), Шарм-эш-Шейх и Хургаду (Египет). А вот обещанные рейсы в Абхазию так и не открылись.
В течение года Госкомитет провел серию пресс-туров в регионы России и за рубеж. «Реальное время» публиковало путевые заметки о контрастном Таджикистане и горной Ингушетии.
Отельеры vs посуточная аренда
По данным вице-президента Ассоциации отельеров города и республики Лилии Усмановой, средняя загрузка отелей в республике составляла порядка 59%.
— Но это не означает, что все отели у нас постоянно загружены. Три дня в неделю номера остаются свободными. Турпоток перераспределяется среди новых объектов и различных форматов размещения, в том числе аренды квартир, — рассказала она.
В Казани загрузка средств размещения за 10 месяцев составила более 57%. Традиционно пиковыми периодами уходящего года стали новогодние и майские праздники, летние месяцы, когда загрузка достигала 90—100%.
Конкуренция с «серым рынком» — один из главных вызовов перед отраслью в новом году. Готовы к нему не все. В Татарстане сейчас зарегистрировано 547 гостиниц, в том числе девять отелей пятизвездочной категории, 41 — категории четырех звезд, 87 — категории трех звезд. На Казань приходится почти половина всех гостиниц Татарстана. В столице насчитывается 236 средств размещения различной категории звездности на 17,3 тыс. мест. Что касается краткосрочной аренды, 4,5 тыс. казанских собственников сдают 11 тыс. квартир, сообщил мэр города.
— На данный момент у нас достаточно большой объем отелей премиум-сегмента, но гостиницы категории две-три звезды не выдерживают конкуренции с посуточной арендой и «серым рынком», — утверждает вице-президент ассоциации отельеров.
Как рассказала Инга Гадзаова, решение этой проблемы требует комплексного подхода:
— Мы прекрасно понимаем, что это необходимо решать на глобальном уровне. Это затронет многие законодательные документы. [Решения требуются даже] не со стороны региона, а на федеральном уровне.
Конкуренция на рынке посуточной аренды будет только расти
Динамика спроса на краткосрочную аренду квартир в Казани положительная, порядка 29% год к году. Такие данные в интервью «Реальному времени» привел руководитель по развитию сервисов для арендодателей платформы «Авито Путешествия» Рауль Салахов. В Казани есть управляющие компании, у которых в управлении 100+ квартир. «Это большие, крупные бизнесы, по объемам сопоставимые с трехзвездочными гостиницами», — утверждает эксперт.
Самое популярное жилье — это однокомнатные квартиры. На них приходится каждое второе бронирование. Дальше идут студии, двухкомнатные квартиры, реже — трехкомнатные и более.
По его прогнозу, в следующем году конкуренция на этом рынке будет только расти.
Первый год действия туристического налога
С 1 января 2025 года в регионах России начал действовать туристический налог. Ставка составила 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Изначально сообщалось о том, что турналог планируют ввести в шести городах: Казани, Болгаре, Азнакаево, Менделеевске, Чистополе, Зеленодольске, а также поселениях Спасского, Менделеевского, Зеленодольского и Чистопольского районов. Впоследствии часть муниципалитетов от него отказались.
Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минфина Татарстана, сейчас турналог действует в ряде городов и населенных пунктов республики:
- Казани;
- Зеленодольске и четырех поселениях Зеленодольского района;
- Болгаре и трех поселениях Спасского района;
- семи поселениях Верхнеуслонского района.
По итогам 11 месяцев турналог принес в местные бюджеты 139,1 млн рублей. Основная доля — 119,1 млн рублей, или 85,6% — пришлась на Казань.
Отельеры с опасением ждут повышения турналога в 2026 году.
— Мы относимся [к следующему году] с определенной осторожностью. На это повлиял и сам 2025 год: не было большого количества мероприятий и событий. Плюс ко всему мы понимаем, что в следующем году у нас будет прирост туристического налога до 2% (от стоимости проживания — прим. ред.). Также у нас происходят налоговые реформы, что тоже оказывает значительное влияние. Но все то, о чем я говорю, [имеет значение] непосредственно в плане работы. Если говорить о туристическом потоке, то Казань у нас все равно остается центром внимания. Мы все-таки надеемся на рост турпотока, ждем его, готовимся, — поделилась Инга Гадзаова.
Глава Госкомитета РТ по туризму выступил с инициативой переложить выплаты с гостиниц на самих гостей. Иначе говоря, заменить турналог курортным сбором, который действовал в некоторых регионах в 2023—2024 годах. Предложение он высказал на заседании Совета законодателей ПФО, которое прошло в начале декабря.
— Процесс налогового учета очень сложный и требует от гостиниц дополнительных человеческих ресурсов. Поскольку плательщиком налога является сама гостиница, отельерам приходится очень скрупулезно высчитывать сумму налога при каждом бронировании номера, оплате проживания. Во-первых, есть много льготных категорий. Во-вторых, необходимость уплаты турналога меняется в зависимости от того, кто и когда оплачивает проживание, — заявил Иванов.
Ужесточение правил для гостиниц и экскурсоводов
Еще одно нововведение 2025 года — обязательная классификация средств размещения. Новая система в стране начала действовать с 1 января 2025 года. Гостиницы, санатории, кемпинги и базы отдыха обязали пройти процедуру самооценки и войти в специальный единый реестр — в Казани это сделали все средства размещения.
Изменения коснулись и работы экскурсоводов. С 1 марта 2025 года оказывать услуги они могут только после прохождения аттестации. В республике на сегодня насчитывается 585 аккредитованных экскурсоводов, сообщили нашему изданию в Госкомитете по туризму.
— Аттестация экскурсовода — это ключевой элемент в обеспечении качественного и безопасного туристического опыта. Наличие аттестации гарантирует, что специалист обладает необходимыми знаниями об истории, культуре и географии региона, владеет навыками профессиональной коммуникации и способен предоставить достоверную информацию туристам. Мы считаем аттестацию необходимым условием для работы экскурсовода, обеспечивающим высокий уровень, — так оценивал нововведения Сергей Иванов.
