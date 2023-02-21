Депутат Госдумы от Татарстана о повышении МРОТ: «Это достаточно революционно»

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, с 1 января 2024 года он вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.



— Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат, — пообещал глава государства.

Вместе с этим российский лидер предложил выплачивать материнский капитал в новых регионах страны — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — задним числом, с 2007 года. Иначе говоря, с момента начала действия программы по всей России.

Напомним, МРОТ в России с 1 января 2023 года составляет 16 242 рубля. Минимальный желаемый размер МРОТ в столице Татарстана в среднем составил 35,2 тысячи. Первое место по более высоким ожиданиям МРОТ занимает Москва. В среднем ее жители рассчитывают на 43,5 тысячи рублей. О том, что Владимир Путин дал правительству поручение о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в 2023 году, стало известно еще в конце января. Однако тогда сообщалось, что правительство должно будет представить предложения по дальнейшему повышению МРОТ до 1 июля текущего года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Как рассказал «Реальному времени» председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, такое решение президента является «революционным». По его словам, необычным в этом является то, что данная формула не связана с цифрами инфляции и направлена на поддержку обычных граждан:

— Безусловно, это не просто правильное решение. Это, по-моему, первый такой случай за все время существования такого явления, как МРОТ — этой математической единицы. Случай, когда принимается решение повысить МРОТ вне связи только с чисто инфляционными показателями. Мне кажется, что это достаточно революционно. То есть это подход, когда государство, учитывая сложную социальную ситуацию для определенных категорий граждан, прежде всего малоимущих, исходит из того, что величина МРОТ — это не только расчетный показатель, но и способ поддержки значительной части населения. Именно поэтому Путин и предложил такую формулу, когда повышение МРОТ будет увязано с инфляционными цифрами, но и сразу делает существенный шаг, не имеющий аналогов в истории этой единицы. Сразу будет рекордное в совокупности повышение, которое не увязывается только с цифрами инфляции, — сказал он.

Морозов отметил, что рекордное повышение МРОТ приведет ко многим существенным изменениям, так как от данного значения исчисляются и другие социальные выплаты для абсолютно разных слоев населения:

— Это, безусловно, приведет ко многим изменениям. От МРОТ исчисляются все другие социальные выплаты. Точно будут два важных момента. Во-первых, работодатель, как известно, не имеет права по закону платить зарплату ниже, чем МРОТ, соответственно, граница оплаты будет устанавливаться на достаточно высоком потолке. Это особенно будет характерно для тех районов страны и тех населенных пунктов, где и так не очень высокая зарплата. Это прежде всего сельские территории, малые города, моногорода, где есть проблемы с рабочими местами, где большинство граждан работает в сфере услуг и нет никаких крупных производств. Это сразу дает очень серьезную поддержку людям. Второе — это то, что от этой величины будет вестись размер других выплат, это и оплата труда в целом по экономике. Фактически эта цифра перенесется на все другие выплаты, которые будут получать граждане, — подчеркнул председатель Комитета ГД по контролю.

О чем еще Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию и что говорят эксперты — читайте в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин