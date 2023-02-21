Поэзия, сплотившая два народа: тексту гимна Татарстана исполнилось 10 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня, 21 февраля, исполняется 10 лет со дня официального утверждения текста гимна Татарстана. Единое поэтическое произведение на двух государственных языках региона основывается на стихотворении «Туган ягым» Рамазана Байтимерова. Написанное в 1970 году, оно неоднократно дорабатывалось множеством авторов и в свое время вдохновило композитора Рустема Яхина на сочинение песни, мелодия которой также стала составляющей гимна. О том, как зародился один из главных государственных символов и какую роль он играет сегодня, — в материале «Реального времени».

От распада СССР к Универсиаде-2013

Политические изменения и события начала 1990-х годов привели к тому, что в Татарстане возник вопрос о создании собственной государственной символики. Тогда Верховный Совет ТАССР своим постановлением объявил конкурс на создание лучших проектов герба, гимна и флага республики. На тот момент было принято решение о том, что под гимном будет пониматься лишь музыкальное произведение — клавиры и партитуры. Таким образом, государственный гимн Татарстана был утвержден 14 июля 1993 года и представлял собой композицию татарского композитора Рустема Яхина.

Спустя 20 лет вопрос о создании текста гимна стал наиболее актуален из-за приближающейся Универсиады 2013 года. Тогда, 15 декабря 2011 года, президиумом Госсовета республики был объявлен конкурс на разработку слов. Главным условием было то, что текст должен одинаково достойно звучать как на татарском, так и на русском языках.

Конкурсная комиссия зарегистрировала 182 заявки, из которых и были отобраны лучшие работы. Победителем стал текст Рамазана Байтимерова. Саму работу прислала его дочь Гульшат Кушилкова, которая обладала правами на эти стихи. С помощью целого ряда поэтов и писателей Татарстана текст был доработан. На русский язык текст перевел молодой поэт Филипп Пираев.

«За этим был большой труд большого числа специалистов»

21 февраля 2013 года на 38-м заседании Госсовета республики четвертого созыва парламентарии приняли в трех чтениях законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственных символах Республики Татарстан» в части утверждения текста государственного гимна.

Стоит отметить, что еще перед этим заседанием в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева гимн был представлен парламентариям государственным симфоническим оркестром и хором Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. На этом прослушивании присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, первый президент республики и Государственный Советник Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, а также действующий тогда премьер-министр Ильдар Халиков.

Перед прослушиванием выступил Мухаметшин, который отметил, что в ходе работы по созданию гимна было проанализировано более 50 таких произведений из разных стран:

— За этим был большой труд большого числа специалистов, любящих свою республику. Есть устремленность нашей республики в будущее, есть уверенность в том, что законченность, которую получает один из государственных символов Татарстана, будет воспринята всем населением, гражданами России, живущими в нашей республике. Патриотизм и любовь к малой родине, своей республике и дальше будут объединять наш многонациональный народ, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В начале года в Татарстане поменялась Конституция

Напомним, в Татарстане с 6 февраля вступил в силу закон о внесении изменений в Конституцию республики, принятый на 40-м заседании Государственного совета республики 26 января 2023 года и подписанный в тот же день Рустамом Миннихановым. С того же дня должность высшего должностного лица региона именуется «Глава — Раис РТ».

Есть и другие поправки. Например, часть 1 статьи 3 теперь выглядит следующим образом: «Власть в Республике Татарстан осуществляется ее многонациональным народом непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Часть 2 — «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления» — из Основного закона исключили.

Если раньше «обладание всей полнотой государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Татарстан» составляло «суверенитет» Татарстана, то теперь речь идет о «государственности».

Поменялась и самая первая статья Конституции Татарстана. Республика по-прежнему остается демократическим правовым государством, но уже не «объединенным с Российской Федерацией», а находящимся в ее составе. Подробнее о том, как проходило 40-е заседание Государственного совета Татарстана 26 января и какие поправки внесли в Конституцию республики, — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин