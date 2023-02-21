По итогам января инфляция в Татарстане оказалась ниже, чем в ПФО и России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам января 2023 года инфляция в Татарстане показала результат ниже российского и приволжского (11,55%). Об этом сообщили в пресс-службе отделения Нацбанка по республике Волго-Вятского главного управления Центробанка.

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе за тот же период составила 11,71%. В России же этот показатель достиг 11,77%. По расчетам банка, тенденция замедления инфляции в Татарстане связана с ослаблением давления со стороны издержек производителей продуктов питания, расширением предложения ряда товаров, а также сдержанной потребительской активностью.

Фото: пресс-служба отделения Нацбанка

По прогнозам Банка России, годовая инфляция в стране в ближайшие несколько месяцев временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года. При этом во второй половине года показатель начнет несколько возрастать из‑за увели­чения устойчивого инфляционного давления. Таким образом, инфляция в годовом выражении составит 5,0—7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Напомним, в Татарстане инфляция в годовом выражении в январе 2023 года составила 11,55%. Товары в начале 2023 года подорожали по сравнению с январем предыдущего года на 11,11%. В частности, цены на продукты питания в годовом выражении выросли в Татарстане на 10,94%, а на непродовольственные товары — на 11,29%.

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Елизавета Пуншева