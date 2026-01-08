«Ростех» начал поставки сверхтвердых антидроновых патронов в российские войска

Кучность стрельбы позволяет поражать цели размером со стандартный FPV‑дрон

Фото: Динар Фатыхов

Госкорпорация «Ростех» сообщила о начале поставок в российские войска сверхтвердых антидроновых патронов IGLA 100. В Telegram‑канале компании уточняется, что серийное производство патронов 12‑го калибра под этой маркой запущено в 2024 году.

В Новороссии инструкторы «Ростеха» провели обучение военных тактике и методам борьбы с БПЛА с применением стрелкового оружия. В ходе тренировок наилучшие результаты показал патрон IGLA 100, оснащенный снарядом из сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа.

По данным компании, патрон способен пробивать эталонный алюминиевый лист на дистанции до 100 м. При этом кучность стрельбы позволяет поражать цели размером со стандартный FPV‑дрон. Дробь IGLA 100 эффективно повреждает ключевые элементы БПЛА: пробивает двигатели и блоки управления, перебивает провода и пропеллеры, разрушает прочие прочные детали конструкции. В «Ростехе» подчеркивают, что обычная свинцовая дробь не обеспечивает сопоставимой эффективности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках обучающих мероприятий проводились сравнительные испытания иных боеприпасов: патронов со свинцовой дробью, картечью, а также дробовых вариантов патрона 5,45 × 39. Помимо этого, инструкторы отрабатывали с военнослужащими технику прицеливания и ведения огня по быстродвижущимся целям, что критически важно при противодействии дронам.

Рената Валеева