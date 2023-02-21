Владимир Путин призвал бизнесменов вкладываться в Россию
Президент России Владимир Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, призвал предпринимателей вкладываться в страну.
— Хочу, чтоб меня услышали те, кто столкнулся с волчьими повадками Запада: бегать с вытянутой рукой и выпрашивать деньги бессмысленно, — заявил Владимир Путин.
«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.
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