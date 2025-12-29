Новое с января: круглогодичный призыв, штрафы застройщикам, повышение НДС

Изменения в законах и правилах, которые повлияют на жизнь бизнеса и граждан России и вступят в силу в начале нового года

Фото: Реальное время

С нового года в России вступают в силу ряд законодательных и экономических изменений, которые затронут большинство субъектов бизнеса и граждан. Самой ощутимой станет обширная налоговая реформа. Кроме того, вступает в силу новое правило, касающееся управляющих компаний и ТСЖ: их обязали отчитываться перед жильцами о том, сколько средств потрачено на ремонт, какая сумма денег направлена на оплату коммунальных услуг и так далее. Подробнее об этих и других изменениях в законодательстве — в очередном обзоре «Реального времени».

Налоговая реформа

В 2026 году вступают в силу ряд важных налоговых новшеств. С 1 января 2026 года ставку НДС поднимут с 20 до 22%. При этом для социально значимых товаров: продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей, льготная ставка в 10% сохранится. НДС — налог, который формирует доходную часть поступлений федерального бюджета. Последний раз его повышали с 18% до 20% в 2019 году.

Одновременно начнет постепенно снижаться порог доходов по упрощенной системе налогообложения, при достижении которого у налогоплательщиков появляется обязанность платить налог на добавленную стоимость. Серьезные изменения коснутся тех, кто был на УСН, или «упрощенке», — специальном налоговом режиме для организаций и индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса. Сейчас порог доходов составляет 60 млн рублей в год, но с 2026 года его снизят до 20 млн, а к 2028-му доведут до 10 млн. Предприятия и ИП на УСН, которые в следующем году впервые начнут платить повышенный НДС, будут освобождены от штрафов за нарушения при расчете и уплате налога. Мораторий на штрафы продлится с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Нововведения по НДФЛ

С 1 января 2026 года ожидается поэтапный переход к прогрессивной шкале НДФЛ. Налоговая нагрузка будет зависеть от годового дохода. Новые правила призваны сделать систему более справедливой и увеличить налоговые поступления без резкого роста нагрузки на средний класс, так как изменения затронут в первую очередь топ-менеджмент и высокооплачиваемых специалистов, а для большинства сотрудников прежняя налоговая нагрузка сохранится. Ставки НДФЛ будут следующими:

13% — на доходы до установленного порога;

15% — на сумму свыше 5 млн рублей в год;

дополнительные 2% — для руководителей госкомпаний, получающих доход свыше 10 млн рублей в год.

Кроме того, вступают в силу изменения НДФЛ, которые стимулируют инвестиции в образование и рынок капитала. Речь идет о расширении перечня вычетов. Так, увеличивается социальный вычет по тратам на образование до 200 000 рублей в год. Вводится налоговый вычет до 50 000 рублей по расходам на развитие профессиональной квалификации. Также расширяются инвестиционные вычеты для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — это специальный брокерский счет для физических лиц, налоговых резидентов России, позволяющий инвестировать в ценные бумаги и пользоваться налоговыми льготами.

Реальное время / realnoevremya.ru

Изменения условий ипотеки с маткапиталом

С 1 января 2026 года вступает в силу норма, при которой отменяется обязательное согласие банка-кредитора для выделения долей в жилье, купленном в ипотеку с привлечением средств маткапитала.

Сейчас, если квартира или дом приобретены в ипотеку с использованием материнского капитала, для официального оформления долей на всех членов семьи (включая детей) необходимо получить письменное разрешение банка, являющегося залогодержателем. С нового года это требование будет полностью отменено. Семья сможет напрямую, без необходимости одобрения со стороны кредитора, обратиться в Росреестр или МФЦ для регистрации права общей долевой собственности.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Это упростит многим семьям оформление собственности, а в дальнейшем облегчит процесс продажи ипотечного жилья. Вместе с тем недвижимость по-прежнему будет оставаться в залоге у банка до полной выплаты ипотечного кредита.

Мораторий на штрафы застройщикам отменят

С 1 января 2026 года будет отменен мораторий на штрафы для застройщиков, которые не успели сдать жилье в срок. Освобождение ранее было продлено до 31 декабря 2025 года, а с нового года, если девелопер срывает сроки ввода дома в эксплуатацию, ему придется заплатить штраф. Кроме того, в этом случае дольщики смогут рассчитывать на неустойку. Для получения средств нужно направить застройщику претензию, которая должна содержать данные сторон, сведения о ДДУ, включая дату заключения и адрес объекта, четкое обоснование размера запрашиваемой неустойки и срок для ее добровольной уплаты. По закону застройщик обязан рассмотреть полученную претензию и предоставить ответ в течение 30 дней.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Управляющие компании и ТСЖ обяжут отчитываться обо всех своих тратах

С I квартала 2026 года управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы будут обязаны ежегодно загружать отчеты о своей деятельности в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), включая данные за 2025 год. Сейчас каждая компания отчитывается перед жильцами по своему усмотрению.

С нового года нововведения затронут не только форму отчета, но и обязательную информацию, которая должна в нем содержаться. Речь идет о расходах собранных средств, в том числе суммах, поступающих от аренды общедомового имущества, целях, на которые расходуются деньги. Кроме того, документы должны содержать подробную информацию о выполненных работах по ремонту общего имущества многоквартирного дома, стоимости использованных материалов, остатках средств и мерах по повышению энергоэффективности зданий. Также жильцы узнают, по какой цене закупают коммунальные ресурсы и по какой предоставляют конечным потребителям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Акцизы на алкогольную продукцию повысят

С 1 января 2026 года на 8,9—31% вырастут акцизы на алкоголь. Самым ощутимым станет подорожание ставки для импортного вина. Ставка для тихих вин увеличится на 31%, с текущих 113 руб. до 148 руб. за 1 л продукции. Для игристых вин — на 8,9%, до 160 руб., плодовых вин и винных напитков — на 11,5%, до 165 руб. за 1 л.

Для пива крепостью от 0,5% до 8,6%, медовухи и сидра увеличение составит 10% — до 33 руб. Акциз на алкоголь крепче 18 градусов с 1 января 2026 года может составить 824 руб. за 1 л безводного спирта в их составе, показатель вырастет на 11,4%. Для спиртного до 18 градусов значение будет рассчитываться как отношение 165 руб. к доле этилового спирта. Сейчас этот показатель — 148 руб. Вслед за акцизами эксперты прогнозируют и повышение розничных цен на спиртное.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Призыв круглый год

С 1 января 2026 года призывать на срочную службу в армию будут в течение всего года. Граждан, не пребывающих в запасе, смогут вызывать на медицинское освидетельствование, заседания призывной комиссии и т. д.

Что касается отправки к месту службы, то в большинстве случаев она будет проходить с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В законе также закреплено то, что дата явки по повестке не должна превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре повесток. Раньше такого ограничения не было.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Одно из самых значительных повышений МРОТ

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда станет значительно выше. Федеральный МРОТ составит 27 093 рубля в месяц. Это на 20,7% выше, чем в текущем году. Это значит, что ни один работник, отработавший полную норму часов, не может получать заработную плату ниже этой суммы. Для регионов, где применяются районные коэффициенты, минимальный размер оплаты труда будет рассчитываться исходя из установленного федерального значения с учетом этих надбавок. В Татарстане минимальный размер оплаты труда также будет установлен на уровне 27 093 рублей. Повышение МРОТ напрямую повлияет на доходы 4,6 млн россиян.

Кроме того, отдельно запланирована индексация зарплат работников бюджетной сферы. С 1 января 2026 года они будут увеличены на 7,6%. Под это повышение попадают учителя, воспитатели, преподаватели, врачи, медсестры, фельдшеры, сотрудники библиотек, музеев, театров, работники социальной сферы, научные сотрудники, государственные гражданские служащие, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В коммерческом секторе, по данным экспертов, наиболее значительная прибавка ожидается в IT-отрасли, она составит 10—15%. Также будут расти доходы инженеров и руководителей проектов в строительстве и логистике. Наименьший рост прогнозируется в сфере розничной торговли, общественного питания и массовых услуг.



Доход для получения пособий пересмотрят

С 1 января 2026 года в России изменятся условия назначения единого пособия на детей и беременных женщин, а также пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан. Теперь среднедушевой доход должен составлять не менее 8 МРОТ за расчетный период. Ранее достаточно было 4 МРОТ. Предполагается, что новое правило повысит адресность социальной поддержки. Сейчас же пособие могут получать семьи с формально низким доходом, но без реальной нуждаемости. Считается, что увеличение до 8 МРОТ, а это 216 744 руб., поможет исключить такие случаи и направить выплаты тем, кто действительно нуждается в помощи.

Правило касается всех, кто подаст заявление на единое пособие с 1 января 2026 года. Это семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, которые встали на учет в медицинской организации в срок до 12 недель. Доходы проверят отдельно по каждому трудоспособному члену семьи. Исключением остается правило «нулевого дохода». Это объективные причины отсутствия дохода, которые государство признает уважительными. К ним относится наличие в семье ребенка до 3 лет; наличие инвалида I или II группы; прохождение военной службы по контракту, учеба очно и без стипендии, непрерывное лечение более 3 месяцев, статус безработного более 6 месяцев и если заявитель является единственным родителем в семье. Каждую причину нужно подтверждать документально.

Реальное время / realnoevremya.ru

Больничный для самозанятого

С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года в России пройдет эксперимент по выплате больничных самозанятым. Нововведение распространится не на всех, а только на тех, кто заключил договор с Социальным фондом и уплачивал взносы в течение шести месяцев. Их размер зависит от того, с какой суммы рассчитывают пособие по нетрудоспособности. На выбор два варианта — 35 000 руб. (ежемесячный платеж — 1 344 руб.) и 50 000 руб. (ежемесячный платеж — 1 920 руб.)

Как разъяснили в Минтруде, размер пособия будет зависеть от периода уплаты взносов и от длительности страхового стажа. После 6 месяцев уплаты взносов у граждан возникнет право на пособие в размере 70%, по истечении 12 месяцев — в размере 100% страховой суммы.