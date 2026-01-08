Сроки медосмотров для мигрантов сократят до 30 дней

Володин анонсировал инициативы по совершенствованию миграционной политики

В Госдуме внесут ряд инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики в России. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max.

Ключевым изменением станет сокращение срока обязательного медицинского освидетельствования для иностранных граждан, прибывающих в Россию на срок более трех месяцев, с 90 до 30 дней. Законопроекты также предусматривают обязательное информирование МВД России об оформленных медицинских заключениях и Роспотребнадзора — о выявлении у мигрантов инфекционных заболеваний для оперативной депортации.

В рамках усиления контроля за соблюдением миграционного законодательства планируется ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от прохождения медосмотра, включая штрафные санкции и возможность выдворения из страны по решению суда. Кроме того, ужесточена будет и уголовная ответственность за подделку и оборот документов, подтверждающих отсутствие заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

По словам Володина, предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности.

За первые 11 месяцев 2025 года судебные приставы принудительно выдворили из страны 54,4 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. За аналогичный период 2024 года количество принудительно выдворенных иностранцев было выше и составило 79 тысяч человек.



Рената Валеева