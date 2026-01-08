В Казани сегодня уберут снег с десятков улиц — водителей просят освободить парковки

Это необходимо для эффективной работы спецтехники

Фото: Динар Фатыхов

МУП «ДРЭУ Кировского района Казани» предупредило горожан о запланированной на сегодня уборке и вывозе снега. Чтобы работа спецтехники прошла эффективно, автовладельцев просят освободить парковки и не оставлять машины на проезжей части. Об этом сказано в телеграм-канале.

В списке улиц, где сегодня днем планируется уборка, — Большая, Кожевенная, И. Шакирова, Красикова, Ильича, Революционная, проспект Заречье, Н. Фаттаха, Хибинская, Н. Юсупова, Р. Гареева, А. Авзаловой, М. Карима, Осиновская дублер, Тансык, Зилантовская, А. Арсланова, Сажинова, Химиков, Химическая, Вахитова, Декабристов, Васильченко, Горьковское шоссе, Фрунзе, Болототкова, Батыршина, Тэцевская, Яруллина, Лушникова, Маршрутная, Ямашева и Волгоградская.

Напомним, всего же с начала зимнего сезона с казанских улиц утилизировано уже более 204,6 тыс. тонн снежной массы. Для обеспечения безопасности движения с начала зимы дорожники израсходовали 25,7 тыс. тонн противогололедных материалов.

Рената Валеева