Сабантуй в этом году пройдет в 59 регионах России и 37 странах мира

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На сегодняшний день на 2023 год запланировано 388 Сабантуев в 59 регионах России и 37 странах мира. Об этом сообщил председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

— И несмотря ни на какие санкционные ограничения, которые происходят сегодня в мире, в непростое время каждая страна зарубежья и регионы Российской Федерации проводят у себя Сабантуи. Но по содержанию, как Ирада Хафизяновна [Аюпова] сказала, мы будем сейчас акцентировать внимание на аутентичность, на подлинность и именно на содержание, механизм и культуру самого проведения Сабантуя в регионах Российской Федерации, — рассказал он.

Всероссийский сельский Сабантуй в этом год запланирован на 27 мая. Он пройдет в Астраханской области. Федеральный Сабантуй должен состояться 1 июля в Кемеровской области. Первый Приволжский Сабантуй пройдет в Нижнем Новгороде 8 июля.

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Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова напомнила, что поручение переосмыслить культуру проведения традиционных праздников, в том числе Сабантуя, дал в прошлом году раис республики Рустам Минниханов. На сегодняшний день этим занимается рабочая группа под руководством вице-премьера региона Лейлы Фазлеевой.



— Это относится ко всем без исключения праздникам: и Уяв, и Петрау, и Семык. Мы все-таки хотим в этом году сделать нашим флагом именно сохранение, возрождение аутентичности, подлинности наших национальных традиций, — уточнила Ирада Аюпова.



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Татьяна Демина