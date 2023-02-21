В Татарстане построят три комплекса по переработке отходов за 20 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российский экологический оператор и Татарстан подписали дорожную карту по созданию трех крупных комплексов по переработке твердых коммунальных отходов за 20 млрд рублей. Их общая мощность составит 1,4 млн тонн, сообщает пресс-служба РЭО.

— Во время рабочего визита обсудили с руководством Татарстана детали инвестпроекта, а также подписали дорожную карту по объектам на основе концессии. Объем инвестиций оценивается в 20,4 млрд рублей, РЭО может оказать финансирование проекта на 19 млрд рублей через облигационный заем в рамках концессионного соглашения, — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

При реализации инвестпроектов в форме концессионного соглашения РЭО сможет предоставить финансирование в размере до 95% от общего объема необходимых средств. Перед этим должна быть завершена разработка проектно-сметной документации, сообщили в РЭО.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе стало известно, что проект «РТ-Инвест», который занимается строительством пяти мусоросжигающих заводов, генерирующих тепловую энергию (МТЭС), испытывает трудности из-за нехватки оборудования. Такая проблема, в частности, наблюдается у завода в Казани. Оснащение для предприятия должен был поставить швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova, но сначала из-за пандемии, а потом и санкций он отказался от этого.

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Айрат Назипов