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Президент России предложил создать государственный фонд помощи семьям участников спецоперации

12:32, 21.02.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Президент России предложил создать государственный фонд помощи семьям участников спецоперации
Фото: скриншот трансляции

Семья каждого участника специальной военной операции всегда должна быть в зоне особого внимание, заявил президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. Он предложил создать государственный фонд помощи семьям военнослужащих.

Отделения фонда должны открыться в регионах России уже в этом году. Проработать все вопросы глава государства поручил правительству страны.

За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном закрепят персонального соцработника, такое поручение дал президент России.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.

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Татьяна Демина
Общество

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