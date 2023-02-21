Президент России предложил создать государственный фонд помощи семьям участников спецоперации

Фото: скриншот трансляции

Семья каждого участника специальной военной операции всегда должна быть в зоне особого внимание, заявил президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. Он предложил создать государственный фонд помощи семьям военнослужащих.

Отделения фонда должны открыться в регионах России уже в этом году. Проработать все вопросы глава государства поручил правительству страны.

За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном закрепят персонального соцработника, такое поручение дал президент России.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.



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Татьяна Демина