Минпромторг ожидает вступления в силу закона о «российской полке» в 2026 году

Маркетплейсы будут обязаны в поисковой выдаче отдавать приоритет отечественным товарам

Минпромторг России рассчитывает на вступление в силу закона о «российской полке» в 2026 году. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов в интервью ТАСС. Законопроект, направленный на поддержку отечественных производителей непродовольственных товаров, уже согласован со всеми заинтересованными федеральными органами и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. После завершения оценки документ будет представлен правительству.

Закон предусматривает установление минимальной квоты на размещение российских непродовольственных товаров в торговых сетях и на маркетплейсах. В частности, маркетплейсы будут обязаны в поисковой выдаче отдавать приоритет отечественным товарам. Как пояснил Алиханов, при запросе покупателем информации о товаре без указания конкретного бренда, маркетплейс должен будет в первую очередь рекомендовать предложения российских производителей.

Кроме того, законопроект предусматривает, что при выборе покупателем иностранного бренда, маркетплейс будет обязан одновременно предлагать аналогичный товар российского производства в качестве альтернативы. Подобные меры, по мнению Минпромторга, позволят повысить видимость отечественных брендов и укрепить их позиции на рынке.



