В США не планируют менять готовность ядерных сил из-за решения России
США будут изучать практические последствия приостановки участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
— Мы будем внимательно следить за конкретными шагами, которые Россия предпримет на деле. Пока мы не видели причин менять готовность ядерных стратегических сил, но мы внимательно следим за ситуацией каждый день, — передает его слова ТАСС.
Представитель Госдепа подчеркнул, что США будут следить за последствиями решения Москвы.
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Он уточнил, что страна не выходит из него. По словам главы государства, Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия. Владимир Путин предупредил, что в таком случае и Россия проведет их в ответ.
В НАТО уже выразили сожаление из-за решения России. В Североатлантическом альянсе призвали его пересмотреть.
«Реальное время» вело текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.
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