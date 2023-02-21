Посольство РФ не получало обращений от россиян после новых землетрясений в Турции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Посольство России в Турции не получало обращений от россиян после новых землетрясений в провинции Хатай на юго-востоке республики, сказано в заявлении дипмиссии.



Отмечается, что власти Турции также не сообщали о том, что среди пострадавших есть российские граждане, сообщает RT.

Накануне в провинции Хатай произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Это один из наиболее серьезно пострадавших регионов страны при разрушительных землетрясениях в начале февраля. В течение ночи в регион отправили 6 тысяч палаток для пострадавших.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сегодня сообщило, что шесть человек погибли в результате новых землетрясений.

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Маргарита Головатенко