Вице-президент парламента Франции подала резолюцию по выходу из НАТО

Клеманс Гетте сообщила, что на этот шаг ее подтолкнули недавние действия и заявления руководства США

Вице-президент национального собрания (парламента) Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Клеманс Гетте внесла резолюцию о планировании выхода страны из состава НАТО. Об этом она сообщила в соцсети X.

По ее словам, на этот шаг ее подтолкнули недавние действия и заявления руководства США. Она упомянула захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и высказывания президента США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию, входящую в состав Дании.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия нужна США с точки зрения национальной безопасности.

Денис Петров