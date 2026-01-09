Вице-президент парламента Франции подала резолюцию по выходу из НАТО
Клеманс Гетте сообщила, что на этот шаг ее подтолкнули недавние действия и заявления руководства США
Вице-президент национального собрания (парламента) Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Клеманс Гетте внесла резолюцию о планировании выхода страны из состава НАТО. Об этом она сообщила в соцсети X.
По ее словам, на этот шаг ее подтолкнули недавние действия и заявления руководства США. Она упомянула захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и высказывания президента США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию, входящую в состав Дании.
Ранее Трамп заявил, что Гренландия нужна США с точки зрения национальной безопасности.
