10 января в ряде домов Советского района Казани отключат воду

Это связано с аварийными работами по улице Вагапова

Фото: Максим Платонов

10 января в ряде домов Советского района Казани отключат водоснабжение в связи с аварийными работами на сетях около дома №17а по улице Вагапова. Об этом сообщает «Водоканал».

С 09:00 и ориентировочно до 21:00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Вагапова, 3, 9, 13, 15, 9А, 15А, 17, 17А, 17Б, 19, 11;

ул. Ак. Глушко, 17, 19, 21, 31, 33, 39, 41, 23, 22В, 22Б, 22А, 22, 20, 18/23, 27, 21А, 25/1, 35, 16Б, 16Г, 25, 29;

ул. Магистральная, 20, 18А (жилой массив Большие Клыки).

Денис Петров