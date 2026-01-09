В Вологодской области закрыли все алкомаркеты

Почти год назад в регионе разрешили розничную продажу алкоголя по будням только с 12:00 до 14:00

Фото: Мария Зверева

В Вологодской области закрылись, прекратили реализацию спиртного или перепрофилировались все 610 алкомаркетов.

— Понятия «алкомаркет» на территории региона больше не существует, — сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем телеграм-канале.

Все магазины сети «Бристоль» переименовали в «Б-продукты». В общей массе товаров остается только 20% алкоголя, который представлен в отдельных залах. Другая известная сеть, «Красное&Белое», более чем полгода не торгует спиртным и приобретает новые вывески.

— Переформатируем «наливайки». Уже 75 таких точек из 125 закрыто или перепрофилировано в формат кафе. На контроле остается 50 точек. Это результат в том числе нашей программы поддержки «5:3:3». Льготные займы в размере до 5 млн руб. под 3% на 3 года мы выдаем бизнесу на смену профиля работы — открытия вместо «наливаек» заведений общепита. В прошлом году выдано 16 займов на сумму 60,1 млн рублей, — написал Филимонов.

Также в регионе закрылись 218 из 316 вейп-шопов.

Напомним, с 1 марта 2025 года в Вологодской области розничная продажа алкоголя по будням разрешена только с 12:00 до 14:00 мск и без таких ограничений в заведениях общепита с соответствующей лицензией.

Денис Петров